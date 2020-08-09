Trabzonspor'un orta sahaya yapacağı takviyeler, kadro kalitesinin artırılması açısından çok önemli. Mikel ile pandemi sürecinde yollarını ayıran, kiralık kontratı biten Ndiaye’ye veda eden Trabzonspor’da, Sosa’nın durumu ise belirsiz. Karadeniz ekibi, merkeze en az 2 transfer gerçekleştirecek. Öncelik verilen isim; Mohamed Elneny. Beşiktaş da geçen sezon kiralık oynattığı Elneny’yi takımda tutmak isterken, ibre şu anda Fırtına’yı gösteriyor.

Oyuncunun yıllık ücreti için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Trabzonspor, Arsenal cephesini de yokladı. İngiliz devi, Elneny’yi kiralamaya sıcak. Burada önemli olan nokta Mısırlı futbolcuyu ikna etmek. Bu doğrultuda bizzat teknik direktör Eddie Newton devreye girdi. Uzun yıllar Chelsea’de çalışan başarılı hoca, yakından tanıdığı Elneny için temaslarda bulunuyor.

En kilit oyuncu...

Oyuncu ile görüşen ve Trabzon’a gelmeye ikna etmeye çalışan Newton, yeni sezonda takımın kilit ismi olarak onu görüyor. Elneny’nin alınması halinde merkezdeki problemin çözüleceğine inanan İngiliz teknik adam, görüşmelerde yönetime yardımcı oluyor. Bordo-Mavililer’in hedefi, 1 hafta içinde bu transferin bitme noktasına getirilmesi.

Safa Can Konuksever