Süper Lig'de forma giymiş birçok yabancı futbolcu bulunmaktadır. Bu yabancı futbolculardan birisi de Mohamed Elneny'dir. Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta geçirmiştir. Süper Lig'e Premier Lig'den gelmiş oyunculardan olan Mohamed Elneny oldukça teknik ve etkili şutları olan bir futbolcudur. Mohamed Elneny defansif orta saha mevkisinde oynamaktadır. Mohamed Elneny 1.80 metre boyundadır. Defansif orta saha mevkisinde oynayan Mohamed Elneny'nin tam adı Mohamed Naser Elsayid Elnenidir. Mohamed Elneny aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımında da forma giymektedir. Süper lige gelmiş ve oynamış en iyi yabancı futbolcular arasında yer almaktadır. Arsenal takımında 25 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Elneny nereli?

Mohamed Elneny Mısır'ın El Mahalla El Kubra şehrinde doğmuştur. Aslen Mısırlı Arap'tır.

Mohamed Elneny kaç yaşında?

Mohamed Elneny 1992 doğumlu olup 28 yaşındadır.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Mohamed Elneny Türkiye'ye Premier Lig ekibi Arsenal takımından gelmiştir. Mohamed Elneny Süper Lig'de yalnızca Beşiktaş'ta forma giymiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Mohamed Elneny Arsenal'da forma giymektedir.

Mohamed Elneny'nin maaşı ne kadar?

Mohamed Elneny'nin Arsenal'dan almış olduğu yıllık ücret 1.5 milyon Euro’dur.

Mohamed Elneny kimdir?

Elneny, 1992 yılında Mısır'da dünyaya gelmiştir. Futbola başladığında henüz 5 yaşındaydı. Futbola MIsır'ın en iyi takımlarından olan El Ehli takımında başlamıştır. Mohamed Elneny 1997 yılında El Ehli takımı ile 2008 yılına kadar altyapı kariyerine devam etmiştir. 2008 yılında ise bir diğer Mısır takımlarından olan El Mokawloon takımı altyapısı ile altyapı kariyerine devam etmiştir. 2008 yılından 2010 yılları arasında El Makowloon forması giyen Mohamed Elneny 2010 yılında bu takımla profesyonel sözleşme imzalamıştır.

İlk profesyonel sözleşmesini 2010 yılında henüz 18 yaşında iken imzalayan Mohamed Elneny etkili bir performans göstermiştir. El Mokawloon takımı ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. 35 maçta 2 gol atarak defansif orta sahanın vazgeçilmez oyuncusu olmuştur. 2013 yılında ise El Mokawloon takımından İsviçre'nin Basel takımına kiralamıştır. Basel'den satın alma opsiyonu ile kiralanan Mohamed Elneny 2013 yılında kiralık olarak 15 maçta forma giymiştir. Basel kulübü satın alma opsiyonunu da kullanarak Mohamed Elneny'İ kadrosuna kadar 3 yıllık bir yeni sözleşme imzalamıştır.

Elneny'in Avrupa macerası böylelikle ilk olarak İsviçre ekibi ile başlamış oldu. 3 senelik etkili bir performansın ardından Mohamed Elneny 76 maçta forma giyerek 5 gol atmıştır. Basel'de göstermiş olduğu bu performansı onu adaya yolcu edecektir. İngiltere'nin en iyi takımlarından olan Arsenal ekibi ile 2016 yılında sözleşme imzalayan Mohamed Elneny Arsenal'in en iyi istikrarlı oyuncularından bir tanesi olmuştur. 2016 yılında 50 maça çıkmıştır. Daha sonra ise 2019 - 2020 sezonu ilk ilk defa Türkiye macerası başlamıştır. Mohamed Elneny Beşiktaş'ın kiralık olarak transfer teklifine evet demiştir. 2019 - 2020 yılları arasında süper ligde forma giymeye başlayan Mohamed Elneny 27 maçta Beşiktaş forması giymiş aynı zamanda Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında da mücadele etmiştir.

Mohamed Elneny 2020 yılında Arsenal'e geri dönmüştür. Şuan da Arsenal'da 25 numaralı formayı giymektedir. Kariyeri boyunca 200'ü aşkın resmi maçta forma giyme şansı bulan Mohamed Elneny 8'de gol atmıştır. Milli takımda dahil olmak üzere 300 resmi karşılaşmada görev yapmıştır.

Mohamed Elneny'nin Milli Takım Kariyeri

Mohamed Elneny ilk kez milli takım forması ile 2009 yılında tanışmıştır. 2009 yılından 2011 yılına kadar etkili bir performans göstermiştir. 2009 yılında Mısır U20 takımı ile maçlara çıkmaya başlayan Mohamed Elneny 7 maçta 2 gol atmıştır. 2010 yılında da Mısır U23 takımı ile idmanlara ve maçlara çıkmıştır. Mısır U23 takımı formasını 5 kez giymiştir.

Mohamed Elneny Mısır a milli takımı ile 2011 yılında tanışmıştır. Mısır a milli takımı ile 2011 yılında forma giyen Mohamed Elneny 78 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştır. Mısır milli takımının en etkili ve yetenekli futbolcuları arasında gösterilmektedir. Ayrıca milli takımın en istikrarlı oyuncularından birisi olmuştur. Mısır forması ile 2018 yılında Dünya kupasında da mücadele etme şansı bulmuştur. Dünya kupasında en etkili defansif orta sahalardan bir tanesi olmuştur.