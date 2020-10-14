Mohamed Elneny, Beşiktaş’a neden transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’dan geçen sezon kiraladığı Mohamed Elneny, Kara Kartal’da 36 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistle oynamıştı. Sözleşmesinin bitmesinin ardından İngiltere’ye geri dönen tecrübeli ön libero, Beşiktaş’taki günleriyle ilgili olarak Ada basınına konuştu.

Mısırlı futbolcu, “Eski teknik direktörümüz Unai Emery döneminde çok fazla oynamıyordum. Bu yüzden özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş’a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım. Geri döndüğümde de herkese mutlu olduğumu gösterdim” dedi.







