Trabzonspor ve Galatasaray 'a Mohamed Elneny'den kötü haber geldi. Sözleşmesi sona eren Mısırlı futbolcuya iki takımında talip olduğu iddia edilmişti.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş 'ta forma giyen Elneny, daha sonra Arsenal'e geri dönmüştü.

Londra ekibinde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken mısırlı futbolcunun sözleşmesi bu sezon sona ermişti.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Trabzonspor ile güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Elneny ile ilglendiği iddia ediliyordu. Elneny Arsenal ile biten sözleşmesini yeniledi.

2016 yılında basel2den transfer edilen Elneny, 147 maçta forma giyerken 5 gol atıp 10 da asist yaptı.

Sözleşme yenilemesinin ardından konuşan Elneny, 'Bu harika kulüpte ve harika ailede devam etmek istiyorum ve gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım.' dedi.

Arsenal Menajeri Arteta ise, 'Elneny takımın gerçekten önemli bir parçası. Takıma sonsuz enerji, coşku ve bağlılık getiriyor ve herkes tarafından seviliyor. Saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu, genç oyuncularımız için gerçek bir rol model ve kaldığı için çok mutluyum' dedi.