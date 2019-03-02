Modern pentatlonda İlke Özyüksel ve Buğra Ünal finalde

Atıcılık, eskrim, yüzme, binicilik ve koşu branşlarından oluşan Modern Pentatlonda Dünya Kupası’nın ilk ayağında 3 sporcumuzdan İlke Özyüksel ve Buğra Ünal finale kalma başarısı gösterdi.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:39
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Modern pentatlonda İlke Özyüksel ve Buğra Ünal finalde

Atıcılık, eskrim, yüzme, binicilik ve koşu branşlarından oluşan Modern Pentatlonda Dünya Kupası’nın ilk ayağında 3 sporcumuzdan ikisi finale kalma başarısı gösterdi.

Mısır’ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın elemelerinde kadınlarda İlke Özyüksel ile İpek Aksın, erkeklerde ise Buğra Ünal mücadele etti.

İlke Özyüksel, 65 sporcu arasında 974 puanla 34. sıradan finallere kalırken İpek (905) ise 54. sırada elendi.

Erkeklerde Buğra Ünal da 75 sporcu arasında 1102 puanla 35. sıradan finalde mücadele etme hakkı kazandı. 

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