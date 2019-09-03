Modern pentatlonda İlke Özyüksel, olimpiyat kotası için yarışacak

Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası bugün Macaristan’da başlayacak. Başkent Budapeşte’deki şampiyonada Türkiye’yi kadınlarda İlke Özyüksel temsil edecek.

Şampiyonada İlke, ilk 3’e girmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanacak. İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser-run (Atıcılık-Koşu) ve binicilik olmak üzere 5 branştan oluşan modern pentatlonda kota mücadelesi verecek.

Milli sporcu, ilk müsabakasına yarın yüzme, eskrim ve laser-run (Atıcılık-Koşu) branşlarında çıkacak.

Şampiyona 8 Eylül Pazar günü sona erecek.







