Modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

Alanya’da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

23 Ekim 2020, Cuma 21:40 Son Güncelleme:
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Modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

Alanya’da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin takvime aldığı Polonya’nın Drzonkow kentinde 17-21 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın tarihleriyle çakışması nedeniyle, Alanya’da yapılması planlanan ve dünyanın önde gelen pentatletlerinin bir araya geleceği uluslararası antrenman kampı ertelenmiştir." denildi.

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