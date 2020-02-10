Mod-Z Espor Zirveye Oynuyor!

Rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mod-Z Esports, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplamayı başardı. Topladığı puanlarla ligin zirvesinde yer almalarının yanı sıra İstanbul WildCats, Beşiktaş Espor, 1907 Fenerbahçe gibi takımların önünde bulunurken son 4 sezonun şampiyonu olan Galatasaray Espor’un tam 13 puan önünde yer almayı başardılar.

Sezonun öncesinde Türkiye Espor Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Zula Türkiye Kupası’nda güçlü rakiplerini elemeyi başarak şampiyon olan Mod-Z Esports hem ilk kupalarını müzelerine götürmeyi başardılar hem de bu sezonki hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu göstermişlerdi. Ligde yer aldıkları ilk sezonda istedikleri gibi bir sezon geçiremeyen Mod-Z Esports başarısız geçen ilk sezonun ardından yavaş yavaş kimlik değiştirmeye ve yeni bir yapılanmaya gitmeye başladı. Kadrosunu kademeli olarak değiştiren ve ligin en iyi oyuncularını transfer eden Mod-Z Esports, 5. sezonun başında ise gözünü zirveye dikerek ses getiren hamleleri yapmış oldu.100.000 TL’lik dev bir bütçeyle sezona başlayan ve tek hedef şampiyonluk diyen Mod-Z Esports sezona Hüseyin ‘’CixEd’’ Kıran, Yakut ‘’Y4K7T’’ Erdoğan, Mehmet Burak ‘’Extreme’’ Akbalık, Furkan Can ‘’Masic’’ Öztürk ve Eren ‘’Brave’’Kasırga 5’lişiyle başladır. Yedek oyuncu için ise Kerem ‘’Wadaa’’ Uysal ile anlaştılar.5. sezonun özellike İstanbul WildCats ve Beşiktaş Esports’un domine etmesi beklenirken Mod-Z Esports 2 güçlü rakibinden sıyrılarak ilk 8 maç itibariyle ligin zirversinde yer almayı başardılar. Özellikle Yakut ‘’Y4K7T’’ gösterdiği performans ve 2.07 gibi çok yüksek bir KDA ile oynaması zirveye giden yolu açtı diyebiliriz. Daha önce ligde ki en iyi derecesi 4.lük olan Mod-Z Esports, normal sezonu lider tamamlayabilecek mi? Play-offlarda iyi performansı devam ettirip tarihlerinde ilk kez adlarını finale yazdırabilecekler mi? Bu iki sorunun cevabını da ilerleyen haftalarda göreceğiz.







