Mobile Legends: Bang Bang, Dünya Şampiyonası’nı duyurdu!

15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Malezya, ilk Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. M1 olarak da bilinen turnuva, Mobile Legends: Bang Bang küresel şampiyonası, dünyanın dört bir yanından 14 bölge ile 16 takımın 250 bin dolar değerindeki ödül havuzu için mücadelelerine sahne olacak. Şampiyona heyecanı Axiata Arena, Kuala Lumpur'daki Bukit Jalil Ulusal Stadyum’dan Youtube Gaming ile canlı yayınlanacak.

M1 Dünya Şampiyonası’nın başlamasına az kaldı!

M1 Dünya Şampiyonası, MOONTON ve ana sponsoru U Mobile arasında yakın bir iş birliğiyle düzenlenecek. MOONTON CEO'su ve kurucularından Justin Yuanson açıklamada, "Ödüllü Malezya telekomünikasyon firması U Mobile, M1 Dünya Şampiyonası'nın resmi sponsoru olarak MOONTON ile devam eden iş birliğini genişletti. U Mobile'ın MOONTON ile olan ortaklığı ve M1'e katılımı, firmanın Malezyalılara en iyi oyun deneyimini sunma ve yerel espor takımları için küresel bir sahne sağlama taahhüdü kapsıyor” dedi. M1 Dünya Şampiyonası, 11 Kasım'dan 14 Kasım'a kadar grup aşamalarıyla başlayacak. Ardından Mobile Legends: Bang Bang Professional League’in (MPL) dahil olduğu Malezya, Singapur, Endonezya, Filipinler ve Myanmar ve MPL’e dahil olmayan Kamboçya, Tayland ve Laos, Vietnam, Japonya, Türkiye, Rusya, ABD ve Brezilya ülkeleri için ulusal elemelerin ardından sahnedeki takımlar belirlenmiş oldu. Zorlu karşılaşmalar, zirvenin sahibini hepimize gösterecek.

Milli takımlar altın madalya için yarışacak!

Mobile Legends: Bang Bang tutkunları için beklenen dönem geldi çattı. Her oyuncunun ihtiyacı olan eşya çantaları ve üç günlük ve bir günlük geçişler mağazada aktif, ayrıca M1'in çekilişlerine girişlerle birlikte sunuluyor. Şampiyona boyunca oyuncular; motosikletler, akıllı telefonlar, oyuncu koltukları, kulaklıklar, M1 paketi ve daha fazlası ile büyük ödüller kazanmaya oynayacak. Ayrıca, KOL gösteri maçında yer almak, Experience Zone’a giriş ve aynı zamanda herkesin istediği Miya figürü satışına erişim de bu fırsatlara dahil! 30 Kasım-11 Aralık 2019 tarihleri arasında sürecek ve ilk kez yapılacak bu yılki Güneydoğu Asya (SEA) oyunlarında, Mobile Legends espor kategorisinin ilk altın madalyasını sunacak. Dokuz milli takım en iyi Mobile Legends: Bang Bang takımı olmak için Güneydoğu Asya’da kıyasıya mücadele edecek. SEA oyunlarını da ayrıca Mobile Legends: Bang Bang Facebook sayfasından 5, 7 ve 8 Aralık 2019 tarihlerindeki maçların canlı yayınlarını kaçırmayın.