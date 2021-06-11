Mobil oyunlara 120 milyar dolar harcanacak

App Annie tarafında gerçekleştirilen 2021 Mobil Oyun Durumu araştırmasına göre, tüketiciler 2020'de mobil uygulamalara 143 milyar dolar harcadı. Bu tutarın 100 milyar doları mobil oyunlar için harcandı. iOS ve Google Play'de harcanan her bir doların 70 senti oyunlara ait.

80 milyar oyun indirildi

Araştırmaya göre, 2020'deki tüm mobil uygulama indirmeleri içinde mobil oyunların oranı yüzde 36. Bu oran, toplamda 80 milyar indirme işlemine karşılık geliyor. Mobilde günlük geçirilen zaman kullanıcı başına 4,2 saat. Oyun başında geçirilen zamanda bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış mevcut.

2021’de oyuna yüzde 20 daha fazla harcayacağız

2021’de mobil oyun pazarının elde edilen gelir artışı bakımından birçok sektörü geride bırakacağını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Yapılan harcama tutarları mobil oyunların dikkate değer yükselişini doğruluyor. 2021’de mobil oyunlara 120 milyar dolardan fazla harcama yapılacağı beklentisi, pazarın 2020'ye göre yüzde 20 daha fazla büyüyeceğini gösteriyor. Mobil oyunların konsol, bilgisayar ve diğer oyun sektörlerinin toplamından yüzde 50 daha büyük bir hacmi bulunuyor. Mobil oyun alanında üretim yapmak isteyen girişimcileri devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konusunda destekleyerek markalaşma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.