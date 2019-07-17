Mobil oyun dünyasında yeni soluk: AppButiq

Netflix ve Spotify gibi haftalık üyelik modeliyle çalışan ve kullanıcıların 500’den fazla mobil oyunu ücretsiz olarak oynamalarına imkan tanıyan AppButiq şimdi yayında.

Mobil oyunseverler şimdi yepyeni bir deneyimle karşı karşıyalar. 500’den fazla oyunu bünyesinde barındıran mobil oyun platformu AppButiq yayın hayatına başladı.

Artık mobil oyun severler AppButiq oyun platformu sayesinde 500’den fazla oyunu ücretsiz olarak telefonlarına indirip zamandan ve mekandan bağımsız olarak diledikleri gibi oynayabilecekler. Üstelik oyun deneyimleri gereksiz reklamlarla kesilmeyecek.

Oyun severlerin istekleri, şikayetleri ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alınarak tasarlanan AppButiq; haftalık üyelik modeli ile çalışıyor. Platforma üye olan kullanıcılar diledikleri oyunu indirip oynayabiliyorlar. Platforma her ay yeni oyunlar eklenirken, üyelerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Toplam değeri binlerce doları bulan, kategorilerinin en iyisi 500’den fazla oyuna haftada sadece 5.90 TL ödeyerek ulaşabilecek oyunseverler uygulama içi satın alma ve reklam olmaması sayesinde kesintisiz bir oyun deneyimi yaşıyorlar.

AppButiq, ebeveynlerin çocuklarına güvenerek hediye edebileceği bir platform. Oyunlar indirilirken ve oynanırken herhangi bir ücret ödenmemesi ve başka oyun abonelikleri yapılamaması; telefon faturalarının kabarmasına da engel oluyor.

Uygulamanın kullanıcılara sunduğu bir diğer özellik olan, oyun oynadıkça kazanılacak sanal paralar da kullanıcıların oyun zevkini ikiye katlamayı hedefliyor. Mobil oyun meraklılarının müdavimi olacağı, eğlence dolu bir dünyayı mobil cihazınıza getiren AppButiq, kolay kullanımı ve güncel oyunlarıyla oyunseverlerin vazgeçemeyeceği bir platform olmaya aday.



