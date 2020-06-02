Salgın dönüşü ne istemezsiniz? Herhalde ligin en iyi iki takımıyla arka arkaya oynamak... Mlada Boleslav önce Slavia Prag'a, ardından da Viktoria Plzen'e kaybetti. Plzen yenilgisi biraz "hezimet" gibi olsa da kafa olarak rahatlamış olduklarını düşünebiliriz. "İlk 6" için iddialarını sürdürmek istiyorlarsa zayıf rakiplerini iç sahada geçmeleri gerekiyor. Kaptan, tecrübeli orta saha Marek Matejovsky 2020'de hiç sahne alamadı. Bu maçta da sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmiyor.

Fastav Zlin ise artık hataya tahammül edemeyecek seviyeye geldi diyebiliriz. Matematiksel olarak "İlk 6" umutları kalmadı, Avrupa Ligi için play-off oynama şansları da pamuk ipliğine bağlı... Takımın ligdeki en golcü ismi Tomas Poznar suskun bir koronavirüs dönüşü yaptı, Jablonec ile Banik Ostrava maçlarını boş geçti. Banik Ostrava karşısında kenardan gelip 1 puanı son dakikada kurtaran Adnan Dzafic ise TD Bohumil Panik'in gözüne girdi ve kritik maçta ilk 11'de olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fastav Zlin deplasmandaki son 9 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. (3 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Fastav Zlin deplasmandaki son 7 lig maçının ise 5'inde gol bile atamadı!

- İki takım arasında son 5 resmi maçın 4'ünü Mlada Boleslav kazandı. Bu 4 galibiyette de en az 2'şer gol atmayı başardılar.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

"MBS2" fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Çekya Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Mlada Boleslav kazanır" oldu! %34'lük kesim farklı Viktoria Plzen yenilgisi sonrası ev sahibinden reaksiyon bekliyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Boleslav'ın amacı ilk 6 takım arasına girmek ve Şampiyonluk Turu'na katılabilmek. Bu nedenle özellikle kendi sahalarında oynayacakları maçlar onlar için büyük önem taşıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Plzen karşısında 7-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Savunma anlamında pek formda oldukları söylenemez. Zaten kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmalar genellikle üst tamamlanıyor. Bence iyi orandan üst tercihi denenebilir.