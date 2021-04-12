MKE Ankaragücü, sezonun ilk 22 haftasında düşme hattına adeta demir attı. Ancak 23. haftada teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet Karaman'ın 20. sırada bulunan takıma dokunuşu gidişatı değiştirdi. Deneyimli teknik adam 34. hafta itibarıyla önemli başarı elde etti. Sezonun ilk 22 maçında 18 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, Karamanlı 10 haftada aynı puana ulaşmayı başardı.

Özellikle son 7 hafta Hikmet Karaman için harika geçti. Ankara temsilcisi, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13. sıraya kadar yükseldi.

Bu hafta düşme hattındaki bir diğer rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçen Hikmet Karaman'ın öğrencileri 36 puana ulaştı.

MKE Ankaragücü, bu hafta gideceği Beşiktaş deplasmanında da yükselişini sürdürmek ve sezon sonunda bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.