MKE Ankaragücü’nde Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya’da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan’ın katılmadığı, Sedat Ağçay’ın ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

İdmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile yönetim kurulu üyesi Yaşar Öztürk’ün de takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte izinli olan Mostapha El Kabir’in yeniden kampa dahil olduğu belirtildi.