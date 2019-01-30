Transfer yasağının kalkmasının ardından atağa geçen MKE Ankaragücü, sırasıyla Michal Pazdan ve Hadi Sacko'yu renklerine bağlamıştı.

Yunan basını ise başkent ekibinin bir bombayı daha patlatmak üzere olduğunu duyurdu.

Ülkede yayım yapan Gazzetta adlı internet sitesinin haberine göre Ankaragücü yönetimi, PAOK forması giyen Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere Türkiye'ye getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. sırasında bulunan Ankaragücü, PAOK'tan geçtiğimiz yaz da Thibault Moulin 1 yıllığına kiralamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler