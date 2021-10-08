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MKE Ankaragücü, PFDK’nin ceza kararına tepki gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

08 Ekim 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü, PFDK’nin ceza kararına tepki gösterdi

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1 Lig’de oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, PFDK’nin "taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat" sebebiyle bazı tribünlere verdiği 1 maç giriş yasağıyla ilgili, "3 Ekim Pazar günü oynadığımız BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından TFF tarafından alınan ceza kararını üzüntüyle karşıladık. Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

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