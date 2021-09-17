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MKE Ankaragücü, namağlup liderlik yarışını sürdürüyor

Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan Ankaragücü yoluna dolu dizgin devam ediyor. TFF 1.Lig'de son 3 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, çıktığı 5 maçı da kaybetmedi

17 Eylül 2021, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü, namağlup liderlik yarışını sürdürüyor

TFF 1. Lig’de bu sezon çıktığı 5 maçını kaybetmeden liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, son 3 maçını da kazanmasını bildi. Sezona Süper Lig ’e çıkma parolasıyla başlayan Başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti. Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti. 4. hafta sahasındaki Başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.  Başkent ekibi, bu sonuçlarla 15 puanı bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 12 puanı bulunan Eyüpspor’un ardından 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

ANKARA (AA)

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