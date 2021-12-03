Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte MKE Ankaragücü Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, futbolculara başarılar diledi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan MKE Ankaragücü futbolcuları ikinci yarıya koltuk değnekleriyle çıktı. İkinci yarıda etkili olan Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, karşılaşmadan 6-1 üstün ayrıldı.

MKE Ankaragücü Kaptanı Erdem Özgenç, karşılaşmanın zorlu geçtiğini söyleyerek, "Böyle bir organizasyonda yer almak bizim için gurur verici oldu. İnşallah hayatta her şey istedikleri gibi olur. Biz de onların duygularına tercüman olmaya çalıştık. Biraz farklı mağlup olduk. Ben geçmiş dönemde bir ameliyat geçirdim. Koltuk değneği kullanmıştım, elimizde tutması bile çok zor" dedi.

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü kaptanı Rahmi Özcan ise, "Şehrimizin takımıyla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onlar bize kapılarını sonuna kadar açtı. Ampute futbolunun zorluğunu görmelerini istemiştik. Onlar da zaten olayın farkındalar. Ne kadar zor olduğunu, neleri yapıp başarabildiğimizi sahada da tekrar görmüş oldular. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık" diye konuştu.

ANKARA,(DHA)