Mizgin Ay: 'Antrenörüm ailemi ikna etti ve babam zorla gönderdi'

Küçük yaşta başladığı atletizmde dünya şampiyonlukları ve üçüncülükleri bulunan milli atlet Mizgin Ay, kariyerinde birçok ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşta, antrenör Muhsin Soysal’ın gerçekleştirdiği seçmelerde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Mizgin Ay, atletizmde küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza attı.

Mizgin Ay, 10 yaşındayken Beypazarı’nda seçmelere katıldığını ve bölgenin son 10 yıldaki en iyi derecesini elde ettiğini belirterek, ailesinin ısrarı sonucu atletizme başladığını söyledi. Çocukken beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini ve zorluğunu öğrenmesi sebebiyle de spor yapmayı tercih etmediğini dile getiren milli atlet, antrenörünün ailesini ikna etmesiyle atletizme başladığını dile getirdi.

Beypazarı’nda düzenli şekilde yapılan taramalara katıldığını ve okulun en hızlı koşan öğrencisi olduğunu vurgulayan Mizgin Ay, "Antrenörüm ailemi ikna etti. Ailem de kesinlikle gitmemi istedi, hatta babam zorla gönderdi. İyi ki de göndermiş. Şimdi böyle güzel bir spor yapıyorum ve bayrağımızı taşıyorum." dedi.

En büyük başarısını geçen sene Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiğini hatırlatan milli sporcu, "Kenya’da düzenlenen şampiyonada 100 metrede dünya şampiyonu oldum. 200 metrede ise dünya üçüncülüğü kazandım. Aynı organizasyonda iki madalya birden aldım, bu da Türkiye tarihinde bir ilkti. Bu sene ise Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 600 metrede şampiyonluğu kazandım. Bu da tarihimizde bir ilk oldu. Yıldızlar kategorisinde olup da büyüklerde şampiyon olan bir tek ben varım. 37 Türkiye rekorunun sahibiyim ve birçok Türkiye şampiyonluğum var." diye konuştu.

"Çevrem değişti, ilgi alanlarım değişti"

Milli atlet, spora başlamasını hayatının dönüm noktası olarak nitelendirerek, "Sporla hayatımda büyük bir değişim oldu." ifadesini kullandı.

Artık tüm hayatının spor olduğunu ve her şeyi buna göre belirlediğine değinen Mizgin Ay, şöyle devam etti:

"Spor sayesinde gerçekten büyük bir değişim oldu. Çevrem değişti, ilgi alanlarım değişti. Artık tüm hayatım spor oldu. Ona göre yatıyor ona göre kalkıyorum, beslenmemi ona göre yapıyorum. Milli takımla yurt dışına yarışmalara gidiyoruz. Farklı ülkelere gittim, değişik insanlar tanıdım. Herkese spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar ama spor yapsınlar. En azından televizyondan izleyip ilgilensinler. Sadece futbol olmasın, başka branşlara da bakılmasını çok istiyoruz."

"Ülkemi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğim"

Mizgin Ay, kariyerinde şu ana kadar çıktığı en büyük yarışın Kenya’daki Dünya Şampiyonası olduğunu ve başarısının kendisini daha da hırslandırdığını vurguladı.

Kenya’da elde ettiği dünya şampiyonluğu sonrasında önce ismini sonra da Türk bayrağını göstermek istediğini belirten milli atlet, "Sonra kendime ’Sen daha hiçbir şeysin. Bu bayrak altında sayısız şehit verdik.’ dedim. İsmimi boş verdim, kaldırıp bayrağımızı öptüm. Her zaman milli takımda yarışmaktan gurur duyuyorum. Ülkemi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Mizgin Ay, gelecek sene Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda bir ilki başarmak istediğini dile getirerek, bir üst tura çıkmak için mücadele edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın madalya sözü verdiğini ifade eden Mizgin Ay, şunları aktardı:

"Sonraki yıl olimpiyatlar var. Benim için biraz erken çünkü büyükler kategorisine yeni geçiyorum. Olimpiyatlarda finalde yarışmak istiyorum. Sonraki yıllarda diğer olimpiyat oyunlarına ve Dünya Şampiyonalarına bakacağım. Her sporcunun olduğu gibi hedefim olimpiyat ve büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Buna göre çalışmalarımı yapıyorum. Kulübüm Fenerbahçe ve federasyonumuz büyük bir destek veriyor, bu destek benim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Bolt ile tanışmayı çok istiyor

Mizgin Ay, atletizm kariyerini sonlandıran Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt’u çok sevdiğini belirterek, "Onu çok beğenerek ve severek izliyordum. 2020 Olimpiyatları’nda iyi bir derece elde edip kendisiyle tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atletizmde birçok başarılı sporcu bulunduğuna dikkati çeken Mizgin, şunları söyledi:

"Kadınlarda Dafne Schippers var. Bir beyaz olarak olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında hep finalde yarışıyor. Onu kendime idol olarak alıyorum. Bir de Shelly-Ann Fraser Pryce var. 1,52 metre boyunda olmasına rağmen 10.74’lük derecesi bulunuyor. Benim boyum 1,58 metre. O kadını görene kadar ben de kendimden ümitsizdim. Onu gördükten sonra kendime ’Kesinlikle sen de yapabilirsin.’ dedim."

Mizgin Ay, bir arkadaşının kendisine verdiği bilekliğin uğuru haline geldiğini dile getirerek, "Sürekli onu takıyorum. Ayrıca sprint koordinatörümüz, üzerinde ’Kemal Atatürk’ yazan bir kolye vermişti. Ne zaman onu taksam rekor kırıyorum. Bir de mavi tozluklarım var. Onu giymediğim zaman bana derece yapamam gibi geliyor. Ayrıca yarış öncesi takozda bir uğurum var. Normalde orada her şeyin unutulması ve yarışa odaklanılması lazım. Ben o sırada kafayı biraz meşgul ediyorum. Bunu daha önce yapmam lazım ama sürekli dua ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ