Miyofasiyal ağrı sendromunun neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Fakat ne gibi durumlar ile şiddetinin artış gösterdiğine dair bazı bulgular yer alıyor. Kas yaralanmaları, iş kazaları ile kasların aşırı zorlanması veya tekrarlanan ağır işler bu hastalığın büyümesindeki temel sebepler arasında yer alıyor. Mutlaka ortaya çıkan belirtiler doğru analiz edilerek uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Miyofasiyal ağrı sendromu nedir?

Bazı kas gruplarında saplanan ya da bölgesi olarak ortaya çıkan ağrılara miyofasiyal ağrı sendromu denir. Özellikle yumuşak doku romatizması yani eklem dışı romatizma ile beraber, bölgesel ağrı sendromu olarak da bilinmektedir. Bu rahatsızlık içerisinde hastaların büyük bir çoğunluğu derin yerleşimli ve kasılma tarzında problemlerden yakınırlar. Kas kilit sistemi üzerinden ağrılar belli başlı bölgeler üzerinden ortaya çıkarken, dünya nüfusunun yaklaşık olarak ile 55’i arasında bu problemin ortaya çıktığı bilinmektedir.

Tabii erkeklerde kadın olarak cinsiyete göre ve kişinin yaşam tarzına bağlı olarak bu ağrıların şiddetleri değişkenlik gösterir. Özellikle yaşam koşulları ve biyolojik yapı ile beraber fiziksel etkilerde önemli bir unsur taşımaktadır. Diğer taraftan kötü çalışma koşulları, depresyon, anksiyete ve vitamin eksiklikleri ile beraber inaktivite gibi problemler üzerinden de bu sorunu ortaya çıktığı biliniyor.

Miyofasiyal ağrı sendromu belirtileri nelerdir?

Miyofasiyal ağrı sendromu hastalar üzerinde belli başlı bazı belirtiler ile zaman içerisinde ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtileri doğru şekilde anlama ve analiz ile beraber idrak etmek, kısa süre içerisinde doktora başvurma imkanı tanır.

- Kaslarda ağrı,

- Tutukluk,

- Kas üzerinde yanma ve sıkışma hissi,

- Eklem katılığı,

- Eklem hareket açıklığında hafif kısıtlama,

- Belirli zamanlarda hafif ya da şiddetli ağrılar,

Bu tür belirtiler içerisinden birkaç tanesi söz konusu olduğu zaman, mutlaka erken zamanda tanı için doktora başvurulması önemlidir. Böylece ele alınacak belirtiler ile beraber teşhis üzerinden tedavi gerçekleşebilir.

Miyofasiyal ağrı sendromu tedavisi nedir?

Miyofasiyal ağrı sendromu 3 farklı çalışma üzerinden ele alınarak tedavi edilmektedir. Bunlar içerisinde fiziksel tedavi ve medikal tedavi ile beraber tetik noktalar üzerinden enjeksiyon işlemi yer alır. Fiziki tedavi açısından doktor kontrolü altında egzersizler üzerinden çalışmalar gerçekleşir. Burada postür göz önünde bulundurulmak suretiyle buna bağlı olarak planlama yapılır. Alınan hareket açıklığı ve etkin egzersizler ile beraber, tüm bu işlemler ağrıyı azaltmada akılcı bir çözüm sunar. Ağrılı noktalara soğutucu sprey kullanımı ile beraber, egzersizlerin ardından sıcak uygulama gerçekleşir.

Medikal tedavi ise birtakım ilaçlar ve kas gevşeticiler üzerinden ele alınır. Özellikle kötü postür bozukluğu, vitamin eksikliği ve depresyon, anksiyete karşı medikal tedavi büyük öneme sahiptir. Lokal enjeksiyon üzerinden ise iğne tekniği ile beraber tetik noktaları üzerinden kasların gevşetilmesi sağlanır. Bu işlem uzman doktor kontrolü altında birkaç kez gerçekleştirilebilir. Tabii bu durum yapılacak olan tanı ve teknik ile beraber doktorun kararına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Miyofasiyal ağrı sendromu testi nasıl yapılır?

Miyofasiyal ağrı sendromu testi uzman doktor kontrolü altında belirtilere bağlı olarak ele alınır. Zira belirtiler üzerinden Tetik ve teşhisler gerçekleştirilirken, böylece ne tür tedavilerin uygulanması gerektiğine dair sonuçlar ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda fiziksel ya da medikal tedavi ile beraber enjeksiyon yöntemi konusunda bir karara varılır. Diğer taraftan gerçekleştirilen gözlemler ve takip ile beraber, bu hastalığın tekrarı üzerinden yeniden tedavi için zamanında müdahale imkanı sağlanır.

Miyofasiyal ağrı sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Miyofasiyal ağrı sendromu tedavi edilmezse zaman içerisinde ağrılar çok ciddi noktalara ulaşabilmektedir. Yumuşak doku romatizması ile beraber bölgesel ağrı sendromları zaman içerisinde artış gösterir. Bu bölgede yaşanan kasılmalar ciddi arılar ile beraber psikolojik problemlerde yaratır. Özellikle kişinin ağır işlerde çalışamama ve zamanla ortalama işleri dahi yapmasında zorluk çekmesine sebebiyet verebilir.