Mitrovic Fenerbahçe'ye yakın!

Sırp golcü Mitrovic için kendisine bonuslarla birlikte 4.5, kulübü Fulham’a da 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapan Fenerbahçe’nin verdiği rakamlara yaklaşan olmadı. İngiliz basını Mitrovic’i Fenerbahçe’ye yakın görüyor.

24 Haziran 2019, Pazartesi 08:30
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Mitrovic Fenerbahçe'ye yakın!

Müthiş bir tempoda transfer sezonunu yürüten Fenerbahçe'de kadroya katılmak istenen önemli isimlerden bir tanesi de 24 yaşındaki Sırp golcü Aleksander Mitrovic. Mitrovic'i küme düşen Fulham'dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı.

İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin F.Bahçe'den geldiği ve Sırp golcünün İstanbul kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Takvim

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