Mitroglou bunu da istedi! Flaş talep!

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Kostas Mitroglou’nun sadece maaş pazarlığı yapmadığı, yan ödemeleri de yeni takımından talep ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan ekibi Olympiakos ile flört eden Yunan forvet, geçen sezonun devre arasında Marsilya’dan Galatasaray’a gelmiş, yarım sezon için 1.5 milyon euro alırken, bu sezon da 2.6 milyon euro alacağı sözleşmesine yazılmıştı. Cim-Bom, bu sezon düşünmediği Mitroglou’na ücretinin yüzde 30’unu ödemeye bile hazır olduğu belirtildi. Ancak bu durum bile Kostas Mitroglou’nun gidişi için yeterli olmadı.

Yarım sezonda 2 gol

Mitroglou’nun, yapılan özel anlaşma gereği bu sene için taahhüt edilen 50 bin euroluk uçak bileti ve kira yardımını da talep ettiği ortaya çıktı. Ayrıca oynadığı maçlarda galibiyet halinde aldığı 10 bin euro ile kadroda bulunup oynamasa bile ödenen 2 bin 500 euroyu da yeni sözleşmesinde görmek istediği ortaya çıktı. Bu durum da Mitroglou’nun ayrılma ihtimalini daha da zorlaştırdı.

Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla toplam 7 karşılaşmada görev yaptı. Yunan futbolcu, Akhisar karşısında bulduğu son dakika golüyle sarı-kırmızılıların geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 maçta forma giyen Mitroglou, 9 dakika görev yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bir gol bulmuştu. Sarı-kırmızılı futbolcu, oynama hakkı bulunmadığı için UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica karşısında şans bulamadı.

Kaynak: Skorer