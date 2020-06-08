Mitchell Langerak'ta corona virüs çıktı! Japonya'da...

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Nagoya Grampus’un kalecisi Mitchell Langerak’ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

08 Haziran 2020, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Mitchell Langerak'ta corona virüs çıktı! Japonya'da...

Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Nagoya Grampus’un kalecisi Mitchell Langerak’ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara uygulanan testin ardından sonucu pozitif çıkan Avustralyalı kaleci Langerak’ın hastalık belirtileri göstermediği, karantina sürecini Aichi ilindeki bir hastanede geçireceği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen 1. Futbol Ligi’nin, 4 Temmuz’da yeniden başlatılması planlanıyor.

Resmi verilere göre, Japonya’da bugüne kadar 17 bin 141 kişi corona virüse yakalanırken, 916 kişi ise hayatını kaybetti.

AA


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