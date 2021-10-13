Türk basketbolunda tarihi günlerden biri yaşandı dün. Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen imza töreninde, Misli.com bahis sitesi ile 2 yıllık anlaşma imzalandı. İmza törenine; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, misli.com yöneticileri, TBF temsilcileri, spor camiası ve basın mensupları katıldı.

Misli.com sponsorlukları çığ gibi büyüyor

Türkiye'nin yasal bahis sitesi misli.com Türk sporuna katkılarını sürdürüyor. Misli.com, güncel olarak Voleybol Sultanlar Ligi’ne de ismini veriyor. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi’nin resmi sponsoru olan Misli.com, Beşiktaş ’a da resmi bahis sponsoru olarak destek sağlıyor. Misli.com daha önce de TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’in isim sponsorluğunun yanında Süper Lig ekibi Göztepe ’nin de resmi bahis sponsoru olmuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: GÖREV SAYIYORUM

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu federasyon başkanlığım döneminde bizzat yaşayarak tecrübe ettim. O nedenledir ki, imkanlarımız ölçüsünde sponsor olmayı bir görev sayıyorum" diye konuştu.

Misli.com'u temsilen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören yaptığı konuşmada, tarihi imza nedeniyle mutlu olduklarını, gurur duyduklarını söyledi. Türkiye Basketbol Ligi’nin tarihteki ilk isim sponsoru olduklarına dikkat çeken Demirören, "Değerli dostum, kardeşim Başkan Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'ne ilk kez isim sponsoru olunmasının bizde yarattığı heyecanı bizzat anlattı. Bu sponsorluktan gurur duyduk. Gururluyuz, mutluyuz. Branş ayırt etmeksizin Türk sporunu desteklemek, ailemizin vazgeçilmez bir geleneğidir. Sporun birleştirici gücünü çok iyi bilen rahmetli babam Erdoğan Demirören, 1982 yılında ülke sporuna desteği başlatmıştı. İmzalayacağımız anlaşma ile rahmetli babamızın başlattığı geleneğimizi çok üst noktalara taşımış olacağız. Bu nedenle gururluyuz ve mutluyuz. Şimdi görev sırası bizde. Ben sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu federasyon başkanlığım döneminde bizzat yaşayarak tecrübe ettim. O nedenledir ki, imkanlarımız ölçüsünde sponsor olmayı bir görev sayıyorum" dedi.

'Hayırlı olmasını diliyorum'

Demirören şunları söyledi: “Misli.com, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa’nın en güçlü ligine sahip olan Türkiye Basketbol Federasyonu’nu gönülden destekliyor. Her dakika büyüyen ve gelişen misli.com, Türkiye Basketbol Ligi’ne ismini vermekten, kadın ve erkek basketboluna ana sponsor olmaktan ve özellikle alt ligleri desteklemekten onur duymaktadır. Bu önemli anlaşmanın oluşumunda emeği geçen, başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu arkadaşlarına, Türkiye Basketbol Federasyonu profesyonellerine ve misli.com çalışanlarına teşekkür ederim."

HİDAYET TÜRKOĞLU: BÜYÜK BİR MÜJDE

İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, son beş yılda, sponsorluk gelirlerini %30, sponsor sayısını da %40 artırdıklarını söyledi. Tüm ligler için güzel bir sponsorluk anlaşması olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu güzel haber tüm liglerimiz için çok değerli olsa da kurulduğu günden bugüne ligin kalitesinin artması sonucu tarihte ilk defa bir isim sponsoru kazanan Türkiye Basketbol Ligi için büyük bir müjde niteliğindedir. Türkiye Basketbol Ligi kulüplerimiz, hem marka değeri artan bir ligde mücadele edecek hem de değerli bir gelir artışına sahip olacaktır" dedi.

'Demirören’e teşekkürederim'

Türkoğlu törende şöyle devam etti: "Bu sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmesine vesile olan, iş adamlığı kadar spor adamlığı ile hayatımızda yeri ve izi olan değerli büyüğüm, başkanım, Sayın Yıldırım Demirören'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesinde, dijital alandaki atılımları ve Türk sporuna sağladıkları katkıyla örnek bir duruş sergileyen misli.com, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında hem ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru hem de Türkiye Basketbol Ligi’nin isim sponsoru olacak. Son beş yılda camiamıza kazandırdığımız birbirinden değerli iş ortaklarımızla, federasyonumuz bugün finansal anlamda kendi kendine yetebilen bir konuma gelmiştir."

SİNAN OKTAY: SPORA DESTEK VEREN BİR AİLEYİZ

Tarihi anlaşmanın yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki törenin ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay açıklamalarda bulundu. Spora destek veren bir aile olduklarının altını çizen Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, “Türkiye basketboluna katkı sağlamaktan, büyüyen misli.com'umuzu daha da büyütecek özellikle canlı yayınların misli.com'da olmasıyla birlikte erişimimizi de artıracak spora ilgiyi de artıracak bir projenin içinde bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ben tekrar başkanıma ve nezdinde de tüm federasyona teşekkür ediyorum" dedi.