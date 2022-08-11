Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 11 Ağustos Perşembe, günün canlı yayınları

UEFA Avrupa Ligi, Elemeler

20.00 Zürih - Linfield FC

21.00 Dudelange - Malmö

21.30 Slovan Bratislava - Olympiacos

22.00 Partizan - AEK Larnaka

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri

16.30 FC Kyzyl-Zhar SK - Apoel

17.00 Tobol K - Zrinj Mostar

19.00 Rakow Czestochowa - Spartak Trna

20.00 Hapoel Beer Sheva - Lugano

20.00 Djurgardens - Sepsi Os Sf

20.00 Twente - FK Cukaricki

20.00 Basel - Brondby

20.00 Cluj - S. Soligorsk

20.30 Panathinaikos - Slavia Prag

21.00 Hibernians - Rigas Skola

21.00 Anderlecht - Paide Flora

21.00 Levski Sofya - Hamrun Spartans FC

21.00 Sligo Rovers - Viking

21.00 Aris - M Tel Aviv

21.30 Rapid Wien - Neftchi

21.30 Lech Poznan - Vigingur Rey

22.00 Gil Vicente - Riga FC

22.00 AZ Alkmaar - Dundee Utd

22.00 Kisvarda - Molde

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











