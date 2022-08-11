Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İşte 11 Ağustos Perşembe, günün canlı yayınları
UEFA Avrupa Ligi, Elemeler
20.00 Zürih - Linfield FC
21.00 Dudelange - Malmö
21.30 Slovan Bratislava - Olympiacos
22.00 Partizan - AEK Larnaka
UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri
16.30 FC Kyzyl-Zhar SK - Apoel
17.00 Tobol K - Zrinj Mostar
19.00 Rakow Czestochowa - Spartak Trna
20.00 Hapoel Beer Sheva - Lugano
20.00 Djurgardens - Sepsi Os Sf
20.00 Twente - FK Cukaricki
20.00 Basel - Brondby
20.00 Cluj - S. Soligorsk
20.30 Panathinaikos - Slavia Prag
21.00 Hibernians - Rigas Skola
21.00 Anderlecht - Paide Flora
21.00 Levski Sofya - Hamrun Spartans FC
21.00 Sligo Rovers - Viking
21.00 Aris - M Tel Aviv
21.30 Rapid Wien - Neftchi
21.30 Lech Poznan - Vigingur Rey
22.00 Gil Vicente - Riga FC
22.00 AZ Alkmaar - Dundee Utd
22.00 Kisvarda - Molde
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.