Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 20 Haziran Pazartesi, günün canlı yayınları

ATP Challenger Milan, Elemeler

11.30 Marozsan F. - Kravchenko G

11.30 Mochizuki S. - Peliwo F.

11.30 Arnaboldi, Federico - Safwat M.

12.50 Paulson, Andrew - Oradini, Giovanni

12.50 Vincent Ruggeri, Samuel - Fonio G.

12.50 Basso A. - Cervantes, Inigo

ATP Challenger Milan

14.10 Haase, Robin - De Loore, Joris

14.10 Setkic, A. - Shevchenko A

15.30 Gulbis, E. - Lenz, Julian

18.00 Coria F. - Krstin P.

18.00 Gigante, Matteo - Maestrelli, Francesco

18.00 Ferrari, Gianmarco - Janvier M.

ATP Challenger Oeiras 3, Eleme

13.00 Moro Canas, Alejandro - Bellucci, T.

13.00 Boscardin Dias, Pedro - Madarasz G.

13.00 Rybakov, Alex - Tabur C.

14.20 Gutierrez O. - Lavagno E.

14.20 Gerch, Lucas - Kachmazov, Alibek

14.20 Gakhov, Ivan - Lazarov A.

ATP Challenger Oeiras 3

16.00 Hassan B. - Michalski D.

16.00 Cacao, Tiago - Kamke, T.

16.00 Carb.Baena R - Coppejans K.

17.20 Uchida, K. - Wessels L.

17.20 Diez, Steven - Fanselow, Sebastian

17.20 Araujo, Pedro - Lokoli L.

ATP Eastbourne

13.00 De Minaur A. - Garin C.

13.00 Cressy M. - Opelka R.

14.20 Korda S. - Millman J.

14.30 Clarke, Jay - Nakashima B.

15.50 Tiafoe F. - Bublik A.

17.30 Brooksby, Jenson - Draper, Jack

ATP Eastbourne, Çiftler

13.00 Davidovich Fokina A / Mar - Mahut N / Roger-Vasselin

17.30 Cerundolo F / Etcheverry - Cressy M / Humbert U

19.00 Cash J / Patten H - Nedovyesov A / Qureshi A-

ATP Mallorca, İspanya

14.00 Ivashka I. - Ruusuvuori, Emil

15.20 Tabilo A. - Bonzi B.

17.40 Delbonis, F. - Bellier, Antoine

18.00 Griekspoor T - Lopez, F.

20.00 Daniel, Taro - Baut-Agut R.

ATP Mallorca, İspanya, Çiftler

15.00 Erler A / Miedler L - Baez S / Sousa J

16.20 Golubev A / Gonzalez M - Karatsev A / Vliegen J

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

ATP Mallorca ve ATP Eastbourne’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











