Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İşte 20 Haziran Pazartesi, günün canlı yayınları
ATP Challenger Milan, Elemeler
11.30 Marozsan F. - Kravchenko G
11.30 Mochizuki S. - Peliwo F.
11.30 Arnaboldi, Federico - Safwat M.
12.50 Paulson, Andrew - Oradini, Giovanni
12.50 Vincent Ruggeri, Samuel - Fonio G.
12.50 Basso A. - Cervantes, Inigo
ATP Challenger Milan
14.10 Haase, Robin - De Loore, Joris
14.10 Setkic, A. - Shevchenko A
15.30 Gulbis, E. - Lenz, Julian
18.00 Coria F. - Krstin P.
18.00 Gigante, Matteo - Maestrelli, Francesco
18.00 Ferrari, Gianmarco - Janvier M.
ATP Challenger Oeiras 3, Eleme
13.00 Moro Canas, Alejandro - Bellucci, T.
13.00 Boscardin Dias, Pedro - Madarasz G.
13.00 Rybakov, Alex - Tabur C.
14.20 Gutierrez O. - Lavagno E.
14.20 Gerch, Lucas - Kachmazov, Alibek
14.20 Gakhov, Ivan - Lazarov A.
ATP Challenger Oeiras 3
16.00 Hassan B. - Michalski D.
16.00 Cacao, Tiago - Kamke, T.
16.00 Carb.Baena R - Coppejans K.
17.20 Uchida, K. - Wessels L.
17.20 Diez, Steven - Fanselow, Sebastian
17.20 Araujo, Pedro - Lokoli L.
ATP Eastbourne
13.00 De Minaur A. - Garin C.
13.00 Cressy M. - Opelka R.
14.20 Korda S. - Millman J.
14.30 Clarke, Jay - Nakashima B.
15.50 Tiafoe F. - Bublik A.
17.30 Brooksby, Jenson - Draper, Jack
ATP Eastbourne, Çiftler
13.00 Davidovich Fokina A / Mar - Mahut N / Roger-Vasselin
17.30 Cerundolo F / Etcheverry - Cressy M / Humbert U
19.00 Cash J / Patten H - Nedovyesov A / Qureshi A-
ATP Mallorca, İspanya
14.00 Ivashka I. - Ruusuvuori, Emil
15.20 Tabilo A. - Bonzi B.
17.40 Delbonis, F. - Bellier, Antoine
18.00 Griekspoor T - Lopez, F.
20.00 Daniel, Taro - Baut-Agut R.
ATP Mallorca, İspanya, Çiftler
15.00 Erler A / Miedler L - Baez S / Sousa J
16.20 Golubev A / Gonzalez M - Karatsev A / Vliegen J
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
ATP Mallorca ve ATP Eastbourne’de yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.