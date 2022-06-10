Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

CANLI İZLEMEK VE CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

İşte 10 Haziran Cuma, günün canlı yayınları

ATP Challenger Bratislava

14.30 Bonadio R. - Krutykh O.

15.00 Kopriva, Vit - Tseng C.

15.50 Kuznetsov, Andrey - Shevchenko A

17.00 Gombos N. - Kovalik J.

ATP Challenger Lyon

12.00 Muller A. - Cachin, P.

14.00 Vatutin A. - Gasquet, R.

15.20 Coria F. - Guinard M.

18.30 Grenier H. - Moutet C.

ATP Challenger Nottingham

13.00 Popyrin A. - Peniston R.

14.30 Kukushkin,M. - Thompson J.

15.50 Broady, Liam - Sock, Jack

18.30 Evans D. - Huesler M.

ATP Challenger Orlando

18.00 Kubler J. - Blanch U.

18.00 Wolf J. - WU, Tung-Lin

19.20 Wu, Yibing - Eubanks C.

19.20 Quiroz R. - Gomez E.

ATP Challenger Perugia

15.00 Marterer M. - Zeppieri G.

16.20 Darderi, Luciano - Potenza, Luca

19.00 Etcheverry T - Coric, Borna

22.00 Monteiro T. - Munar Clar J

ATP s-Hertogenbosch

12.00 Gaston, Hugo - Van Rijthoven, Tim

13.30 Mannarino,A. - Nakashima B.

15.30 Khachanov K. - A.-Aliassime

16.50 Medvedev D. - Ivashka I.

ATP s-Hertogenbosch, Çiftler

12.00 Ebden M / Purcell M - Nys H / Roger-Vasselin E

13.30 Herbert P-H / Mahut N - Klaasen R / Melo M

15.30 McDonald M / Van de Zands - Koolhof W / Skupski N

16.50 Haase R / Middelkoop M - Nakashima B / Ruusuvuori

Uluslararası Hazırlık Maçları

12.55 Japonya-Gana

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeler

18.00 Finlandiya U21-Norveç U21

19.00 Danimarka U21-İskoçya U21

21.00 Kosova U21-İngiltere U21

İspanya Liga ACB

22.00 Joventut Badalona-Barcelona

İtalya Serie A Basketbol

22.00 Virtus Bologna-A.Milano

Amerikan Basketbol Ligi NBA

04.00 Boston-Golden State

Milletler Ligi

18.00 Sırbistan-Arjantin

21.00 Hollanda-İran

23.30 Bulgaristan Almanya

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ACB ve Milletler Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











