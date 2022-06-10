Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!
İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
CANLI İZLEMEK VE CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!
İşte 10 Haziran Cuma, günün canlı yayınları
ATP Challenger Bratislava
14.30 Bonadio R. - Krutykh O.
15.00 Kopriva, Vit - Tseng C.
15.50 Kuznetsov, Andrey - Shevchenko A
17.00 Gombos N. - Kovalik J.
ATP Challenger Lyon
12.00 Muller A. - Cachin, P.
14.00 Vatutin A. - Gasquet, R.
15.20 Coria F. - Guinard M.
18.30 Grenier H. - Moutet C.
ATP Challenger Nottingham
13.00 Popyrin A. - Peniston R.
14.30 Kukushkin,M. - Thompson J.
15.50 Broady, Liam - Sock, Jack
18.30 Evans D. - Huesler M.
ATP Challenger Orlando
18.00 Kubler J. - Blanch U.
18.00 Wolf J. - WU, Tung-Lin
19.20 Wu, Yibing - Eubanks C.
19.20 Quiroz R. - Gomez E.
ATP Challenger Perugia
15.00 Marterer M. - Zeppieri G.
16.20 Darderi, Luciano - Potenza, Luca
19.00 Etcheverry T - Coric, Borna
22.00 Monteiro T. - Munar Clar J
ATP s-Hertogenbosch
12.00 Gaston, Hugo - Van Rijthoven, Tim
13.30 Mannarino,A. - Nakashima B.
15.30 Khachanov K. - A.-Aliassime
16.50 Medvedev D. - Ivashka I.
ATP s-Hertogenbosch, Çiftler
12.00 Ebden M / Purcell M - Nys H / Roger-Vasselin E
13.30 Herbert P-H / Mahut N - Klaasen R / Melo M
15.30 McDonald M / Van de Zands - Koolhof W / Skupski N
16.50 Haase R / Middelkoop M - Nakashima B / Ruusuvuori
Uluslararası Hazırlık Maçları
12.55 Japonya-Gana
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeler
18.00 Finlandiya U21-Norveç U21
19.00 Danimarka U21-İskoçya U21
21.00 Kosova U21-İngiltere U21
İspanya Liga ACB
22.00 Joventut Badalona-Barcelona
İtalya Serie A Basketbol
22.00 Virtus Bologna-A.Milano
Amerikan Basketbol Ligi NBA
04.00 Boston-Golden State
Milletler Ligi
18.00 Sırbistan-Arjantin
21.00 Hollanda-İran
23.30 Bulgaristan Almanya
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ACB ve Milletler Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.