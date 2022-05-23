Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 23 Mayıs Pazartesi, günün canlı yayınları
İsveç Allsvenskan-Superettan
20.00 Sundsvall - Mjallby
20.00 Halmstads BK - Brommapojkarna
20.00 Orebro SK - Eskilstuna
20.00 Norrby – Utsiktens
Almanya Bundesliga
21.30 Hamburg - Hertha Berlin
Avustura Bundesliga
20.00 WSG Tirol - LASK
İskoçya Premiership
21.45 St Johnstone - Inverness
Amerikan Basketbol Ligi NBA
03.30 Boston-Miami
Rolland Garros Fransa Açık
12.00 Giannessi,A. - Gojo, Borna
12.00 Rd.Taverna S - Fritz T.
12.00 Krajinovic F - Opelka R.
13.15 Basilashvili - Cressy M.
13.15 Norrie C. - Guinard M.
13.15 Lajovic D. - Baez S.
13.15 Nakashima B. - Majchrzak K.
13.15 Wawrinka, S. - Moutet C.
13.15 Evans D. - Cerundolo F.
14.30 Mcdonald M. - Agamenone F.
14.30 Balazs A. - Cilic, Marin
15.15 Gombos N. - Cachin, P.
15.15 Fucsovics M. - Blancaneaux
15.15 Kecmanovic M - Etcheverry T
15.15 Molcan, Alex - Coria F.
15.15 Ymer, Mikael - Duckworth J.
15.30 Thompson J. - Nadal, R.
16.30 Paire B. - Ivashka I.
16.30 Harris L. - Gasquet, R.
16.30 Portero P. - Laaksonen,H.
16.30 Korda S. - Millman J.
16.30 Garin C. - Paul, Tommy
18.00 Rinderknech - Bublik A.
21.45 Djokovic, N. - Nishioka Y.
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
Rolland Garros ve Avrupa’da küme düşme mücadeleleri başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.