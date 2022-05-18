Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 18 Mayıs Çarşamba, günün canlı yayınları
Güney Kore K-1 Lig
13.00 Pohang Steelers - Jeonbuk
13.00 Ulsan Hora-I - Jeju United
13.30 Gangwon FC - FC Seoul
13.30 Seongnam FC - Suwon City
Japonya J Lig
13.00 Vissel Kobe - Kawasaki F
13.30 Urawa Red - Yokohama Marinos
Çekya Kupası
18.00 Slovacko - Sparta Prag
Danimarka 1. Lig
19.30 Esbjerg - Fremad Amage
19.30 Hvidovre - Fredericia
19.30 Nykoebing - AC Horsens
19.30 Helsingoer - Lyngby BK
İsveç Superettan
20.00 Skövde - Orebro SK
20.00 Orgryte - Trelleborgs
20.00 Utsiktens - Landskrona
20.00 Vasteraas - Jönköping
Amerikan Basketbol Ligi NBA
04.00 Golden State - Dallas
MLS
02.30 Philadelphia Union - Inter Miami CF
02.30 DC United - New York City
02.30 New York Red Bulls - Chicago Fire
03.00 Minnesota United - LA Galaxy
03.30 Houston Dynamo - Seattle Sounders
03.30 Nashville SC - Montreal Impact
03.30 Kansas City - Colorado Rapids
05.00 Vancouver Whitecaps - FC Dallas
05.30 Los Angeles FC - Austin FC
05.30 San Jose Earthquakes - Portland Timbers
Basketbol Süper Ligi
18.00 Gaziantep-Darüşşafaka
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
MLS ve Japonya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.