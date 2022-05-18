Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 18 Mayıs Çarşamba, günün canlı yayınları

Güney Kore K-1 Lig

13.00 Pohang Steelers - Jeonbuk

13.00 Ulsan Hora-I - Jeju United

13.30 Gangwon FC - FC Seoul

13.30 Seongnam FC - Suwon City

Japonya J Lig

13.00 Vissel Kobe - Kawasaki F

13.30 Urawa Red - Yokohama Marinos

Çekya Kupası

18.00 Slovacko - Sparta Prag

Danimarka 1. Lig

19.30 Esbjerg - Fremad Amage

19.30 Hvidovre - Fredericia

19.30 Nykoebing - AC Horsens

19.30 Helsingoer - Lyngby BK

İsveç Superettan

20.00 Skövde - Orebro SK

20.00 Orgryte - Trelleborgs

20.00 Utsiktens - Landskrona

20.00 Vasteraas - Jönköping

Amerikan Basketbol Ligi NBA

04.00 Golden State - Dallas

MLS

02.30 Philadelphia Union - Inter Miami CF

02.30 DC United - New York City

02.30 New York Red Bulls - Chicago Fire

03.00 Minnesota United - LA Galaxy

03.30 Houston Dynamo - Seattle Sounders

03.30 Nashville SC - Montreal Impact

03.30 Kansas City - Colorado Rapids

05.00 Vancouver Whitecaps - FC Dallas

05.30 Los Angeles FC - Austin FC

05.30 San Jose Earthquakes - Portland Timbers

Basketbol Süper Ligi

18.00 Gaziantep-Darüşşafaka

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

MLS ve Japonya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











