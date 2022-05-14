Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 14 Mayıs Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Amorebieta - Huesca

17.00 CF Burgos - Cartagena

17.00 Lugo - Fuenlabrada

19.15 Real Valladolid - SD Ponferradina

19.30 Espanyol - Valencia

22.00 Leganes - Eibar

Bundesliga

16.30 Mainz - Eintracht Frankfurt

16.30 Wolfsburg - Bayern Münih

16.30 Arminia Bielefeld - Leipzig

16.30 B. Dortmund - Hertha Berlin

16.30 Augsburg - Greuther Furth

16.30 Union Berlin - Bochum

16.30 Monchengladbach - Hoffenheim

16.30 B. Leverkusen - Freiburg

16.30 Stuttgart - Köln

Fransa Lig 1&2

20.00 Paris - Grenoble

20.00 Sochaux - Dijon

20.00 AS Nancy - Pau

20.00 Ajaccio - Toulouse

20.00 Guingamp - Le Havre

20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Dunkerque

20.00 Cham. Niort - Valenciennes

20.00 AJ Auxerre - Amiens

20.00 Rod. Aveyro - Caen

20.00 Nimes - SC Bastia

22.00 Strasbourg - Clermont Foo

22.00 Monaco - Brest

22.00 St Etienne - Reims

22.00 Lyon - Nantes

22.00 Nice - Lille

22.00 Montpellier - Paris Saint Germain

22.00 Troyes - RC Lens

22.00 Metz - Angers

22.00 Bordeaux - Lorient

22.00 Rennes - Marsilya

İtalya Serie A

16.00 Empoli - Salernitana

19.00 Hellas Verona - Torino

19.00 Udinese - Spezia

21.45 AS Roma - Venezia

Hollanda Eredvisie

15.30 Vitesse - Ajax

15.30 Groningen - SC Cambuur

15.30 AZ Alkmaar - Waalwijk

15.30 Willem II - Utrecht

15.30 Heerenveen - Go Ahead

15.30 Zwolle - PSV

15.30 Feyenoord - Twente

15.30 Heracles - Sparta Rotterdam

15.30 NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ufa - Arsenal Tula

16.30 FK Rostov - Khimki

16.30 Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova

19.00 Akhmat Grozny - Krylia Sovetov

Portekiz Premier Lig

17.30 FC Arouca - Belenenses

17.30 CD Tondela - Boavista

17.30 Moreirense - FC Vizela

20.00 Maritimo - Portimonense

20.00 Porto - Estoril Praia

22.30 Sporting Lizbon - Santa Clara

MLS

22.00 Toronto FC - Orlando City

22.30 Colorado Rapids - Los Angeles FC

Polonya Ekstraklasa

13.30 Nieciecza - Piast Gliwice

16.00 Warta Poznan - Lech Poznan

18.30 Zaglebie Lubin - Rakow Czestochowa

21.00 Lechia Gdansk - Pogon Szczecin

Türkiye Basketbol Süper Ligi

18.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka

20.30 Galatasaray - Bahçeşehir Koleji

İspanya Liga ACB

19.00 Cb Breogan - Unicaja Malaga

21.45 Bilbao Basket - Real Betis

21.45 Obradoiro - Valencia Basket

21.45 Manresa - Barcelona

21.45 UCAM Murcia - Zaragoza

21.45 San Pablo Burgos - Fuenlabrada

21.45 Baskonia - Joventut Badalona

21.45 Gran Canaria - Real Madrid

21.45 Andorra - Tenerife

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











