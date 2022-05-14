Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 14 Mayıs Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Amorebieta - Huesca
17.00 CF Burgos - Cartagena
17.00 Lugo - Fuenlabrada
19.15 Real Valladolid - SD Ponferradina
19.30 Espanyol - Valencia
22.00 Leganes - Eibar
Bundesliga
16.30 Mainz - Eintracht Frankfurt
16.30 Wolfsburg - Bayern Münih
16.30 Arminia Bielefeld - Leipzig
16.30 B. Dortmund - Hertha Berlin
16.30 Augsburg - Greuther Furth
16.30 Union Berlin - Bochum
16.30 Monchengladbach - Hoffenheim
16.30 B. Leverkusen - Freiburg
16.30 Stuttgart - Köln
Fransa Lig 1&2
20.00 Paris - Grenoble
20.00 Sochaux - Dijon
20.00 AS Nancy - Pau
20.00 Ajaccio - Toulouse
20.00 Guingamp - Le Havre
20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Dunkerque
20.00 Cham. Niort - Valenciennes
20.00 AJ Auxerre - Amiens
20.00 Rod. Aveyro - Caen
20.00 Nimes - SC Bastia
22.00 Strasbourg - Clermont Foo
22.00 Monaco - Brest
22.00 St Etienne - Reims
22.00 Lyon - Nantes
22.00 Nice - Lille
22.00 Montpellier - Paris Saint Germain
22.00 Troyes - RC Lens
22.00 Metz - Angers
22.00 Bordeaux - Lorient
22.00 Rennes - Marsilya
İtalya Serie A
16.00 Empoli - Salernitana
19.00 Hellas Verona - Torino
19.00 Udinese - Spezia
21.45 AS Roma - Venezia
Hollanda Eredvisie
15.30 Vitesse - Ajax
15.30 Groningen - SC Cambuur
15.30 AZ Alkmaar - Waalwijk
15.30 Willem II - Utrecht
15.30 Heerenveen - Go Ahead
15.30 Zwolle - PSV
15.30 Feyenoord - Twente
15.30 Heracles - Sparta Rotterdam
15.30 NEC Nijmegen - Fortuna Sittard
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ufa - Arsenal Tula
16.30 FK Rostov - Khimki
16.30 Lokomotiv Moskova - Dinamo Moskova
19.00 Akhmat Grozny - Krylia Sovetov
Portekiz Premier Lig
17.30 FC Arouca - Belenenses
17.30 CD Tondela - Boavista
17.30 Moreirense - FC Vizela
20.00 Maritimo - Portimonense
20.00 Porto - Estoril Praia
22.30 Sporting Lizbon - Santa Clara
MLS
22.00 Toronto FC - Orlando City
22.30 Colorado Rapids - Los Angeles FC
Polonya Ekstraklasa
13.30 Nieciecza - Piast Gliwice
16.00 Warta Poznan - Lech Poznan
18.30 Zaglebie Lubin - Rakow Czestochowa
21.00 Lechia Gdansk - Pogon Szczecin
Türkiye Basketbol Süper Ligi
18.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka
20.30 Galatasaray - Bahçeşehir Koleji
İspanya Liga ACB
19.00 Cb Breogan - Unicaja Malaga
21.45 Bilbao Basket - Real Betis
21.45 Obradoiro - Valencia Basket
21.45 Manresa - Barcelona
21.45 UCAM Murcia - Zaragoza
21.45 San Pablo Burgos - Fuenlabrada
21.45 Baskonia - Joventut Badalona
21.45 Gran Canaria - Real Madrid
21.45 Andorra - Tenerife
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.