Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

MİSLİ.COM'DA CANLI İZLENECEK VE CANLI OYNANACAK MAÇLARIN LİSTESİ

İşte 13 Mayıs Cuma, günün canlı yayınları

Japonya J-Lig

13.30 Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima

İspanya Liga Segunda

22.00 Real Sociedad B - Almeria

Rusya Premier lig

19.00 Sochi - Nizhny Novgo

Portekiz Premier Lig

22.15 P. Ferreira - Benfica

Danimarka 1. Lig

14.00 Fremad Amage - HB Koege

20.00 AC Horsens - Helsingoer

Polonya Ekstraklasa

19.00 Cracovia - Wisla Plock

21.30 Jagiellonia Bialystok - Legia Varşova

İngiltere Championship

21.45 Luton Town - Huddersfield

Amerikan Basketbol Ligi NBA

02.30 Milwaukee - Boston

05.00 Golden State - Memphis

Türkiye Basketbol Süper Ligi

19.30 Karşıyaka-Anadolu Efes

ATP ROMA

12.00 Koolhof W / Skupski N - Mektic N / Pavic M

12.00 Garin C. - Zverev A.

13.15 Sinner J. - Tsitsipas S.

13.20 Golubev A / Gonzalez M - Behar A / Escobar G .

14.40 Glasspool L / Heliovaara - Isner J / Schwartzman D

16.00 Shapovalov D - Ruud, Casper

18.00 Krawietz K / Mies A . - Bolelli S / Fognini F

21.30 Djokovic, N. - A.-Aliassime

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

ATP ROMA ve NBA’de yeni gün başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











