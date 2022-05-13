Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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MİSLİ.COM'DA CANLI İZLENECEK VE CANLI OYNANACAK MAÇLARIN LİSTESİ
İşte 13 Mayıs Cuma, günün canlı yayınları
Japonya J-Lig
13.30 Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima
İspanya Liga Segunda
22.00 Real Sociedad B - Almeria
Rusya Premier lig
19.00 Sochi - Nizhny Novgo
Portekiz Premier Lig
22.15 P. Ferreira - Benfica
Danimarka 1. Lig
14.00 Fremad Amage - HB Koege
20.00 AC Horsens - Helsingoer
Polonya Ekstraklasa
19.00 Cracovia - Wisla Plock
21.30 Jagiellonia Bialystok - Legia Varşova
İngiltere Championship
21.45 Luton Town - Huddersfield
Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.30 Milwaukee - Boston
05.00 Golden State - Memphis
Türkiye Basketbol Süper Ligi
19.30 Karşıyaka-Anadolu Efes
ATP ROMA
12.00 Koolhof W / Skupski N - Mektic N / Pavic M
12.00 Garin C. - Zverev A.
13.15 Sinner J. - Tsitsipas S.
13.20 Golubev A / Gonzalez M - Behar A / Escobar G .
14.40 Glasspool L / Heliovaara - Isner J / Schwartzman D
16.00 Shapovalov D - Ruud, Casper
18.00 Krawietz K / Mies A . - Bolelli S / Fognini F
21.30 Djokovic, N. - A.-Aliassime
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
ATP ROMA ve NBA’de yeni gün başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.