Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 9 Mayıs Pazartesi, günün canlı yayınları
İtalya Serie A
21.45 Fiorentina - AS Roma
Portekiz Premier Lig
22.15 Belenenses - Famalicao
Avusturalya A-Ligi
12.05 Melbourne City FC - Wellington P
Danimarka Süper Lig
20.00 Viborg - Vejle
İsveç Allsvenskan
20.00 Helsingborg - Norrköping
20.00 Sundsvall - Degerfors IF
20.00 IFK Varnamo - Hacken
20.00 IF Elfsborg - Djurgardens
Polonya Ekstraklasa
19.00 G. Leczna - Nieciecza
Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.30 Milwaukee - Boston
05.00 Golden State - Memphis
Misli.com Sultanlar Ligi
19.00 Fenerbahçe (K) - Vakıfbank (K)
ATP ROMA
12.00 Martinez P / Norrie C - Kokkinakis T / Tiafoe F
12.00 Brooksby, Jenson - Cobolli F.
12.00 David.Fokina - Ivashka I.
12.00 Wawrinka, S. - Opelka R.
13.15 Djere, Laslo - Coric, Borna
13.20 Isner J / Schwartzman D - Gonzalez S / Molteni A
13.20 Sonego L. - Shapovalov D
14.30 Dodig I / Krajicek A - Dimitrov G / Hurkacz H
14.30 Basilashvili - Evans D.
14.35 Bublik A. - Giron M.
14.35 Khachanov K. - Zeppieri G.
14.40 Gille S / Vliegen J . - Klaasen R / McLachlan B
15.50 Korda S. - Zandschulp B
15.50 R.Vinolas A. - Paul, Tommy
16.00 Brkic T / Cacic N - Granollers M / Zeballos H
17.05 Krawietz K / Mies A . - Arnaldi M / Passaro F .
17.10 Lajovic D. - De Minaur A.
17.20 Bopanna R / Middelkoop M - Mahut N / Martin F
20.00 Car-Busta P. - Delbonis, F.
20.00 Fognini, F. - Thiem D.
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İtalya ve Polonya’da yeni gün başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.