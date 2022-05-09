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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

09 Mayıs 2022, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

GÜNÜN CANLI MAÇLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İşte 9 Mayıs Pazartesi, günün canlı yayınları

İtalya Serie A

21.45 Fiorentina - AS Roma

Portekiz Premier Lig

22.15 Belenenses - Famalicao

Avusturalya A-Ligi

12.05 Melbourne City FC - Wellington P

Danimarka Süper Lig

20.00 Viborg - Vejle

İsveç Allsvenskan

20.00 Helsingborg - Norrköping

20.00 Sundsvall - Degerfors IF

20.00 IFK Varnamo - Hacken

20.00 IF Elfsborg - Djurgardens

Polonya Ekstraklasa

19.00 G. Leczna - Nieciecza

Amerikan Basketbol Ligi NBA

02.30 Milwaukee - Boston

05.00 Golden State - Memphis

Misli.com Sultanlar Ligi

19.00 Fenerbahçe (K) - Vakıfbank (K)

ATP ROMA

12.00 Martinez P / Norrie C - Kokkinakis T / Tiafoe F

12.00 Brooksby, Jenson - Cobolli F.

12.00 David.Fokina - Ivashka I.

12.00 Wawrinka, S. - Opelka R.

13.15 Djere, Laslo - Coric, Borna

13.20 Isner J / Schwartzman D - Gonzalez S / Molteni A

13.20 Sonego L. - Shapovalov D

14.30 Dodig I / Krajicek A - Dimitrov G / Hurkacz H

14.30 Basilashvili - Evans D.

14.35 Bublik A. - Giron M.

14.35 Khachanov K. - Zeppieri G.

14.40 Gille S / Vliegen J . - Klaasen R / McLachlan B

15.50 Korda S. - Zandschulp B

15.50 R.Vinolas A. - Paul, Tommy

16.00 Brkic T / Cacic N - Granollers M / Zeballos H

17.05 Krawietz K / Mies A . - Arnaldi M / Passaro F .

17.10 Lajovic D. - De Minaur A.

17.20 Bopanna R / Middelkoop M - Mahut N / Martin F

20.00 Car-Busta P. - Delbonis, F.

20.00 Fognini, F. - Thiem D.

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İtalya ve Polonya’da yeni gün başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.




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