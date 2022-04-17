MENÜ

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

17 Nisan 2022, Pazar 12:31 Son Güncelleme:
- A +
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 17 Nisan Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Granada - Levante

15.00 SD Ponferradina - Lugo

17.00 CF Burgos - I. Eivissa

17.15 Atletico Madrid - Espanyol

19.15 Tenerife - Fuenlabrada

19.15 Huesca - Zaragoza

19.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo

22.00 Sevilla - Real Madrid

GÜNÜN ŞİFRESİZ MAÇLARINI İZLEMEK VE BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Bundesliga 1&2

14.30 H. Rostock - Jahn Regensburg

14.30 Heidenheim - Erzgebirge Aue

14.30 Werder Bremen - Nürnberg

14.30 Ingolstadt - Paderborn

14.30 Darmstadt 98 - Schalke 04

16.30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih

18.30 Hoffenheim - Greuther Furth

18.30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt

20.30 B. Leverkusen - Leipzig

Fransa Ligue 1

14.00 Nice - Lorient

16.00 Montpellier - Reims

16.00 Metz - Clermont Foo

16.00 Nantes - Angers

16.00 Troyes - Strasbourg

18.05 Lyon - Bordeaux

21.45 Paris Saint Germain - Marsilya

İtalya Serie A

20.00 Napoli - AS Roma

22.00 Atalanta - Hellas Verona

Hollanda Kupası

19.00 PSV - Ajax

Rusya Premier Lig

14.00 Arsenal Tula - FK Rostov

16.30 Sochi - Lokomotiv Moskova

16.30 Krylia Sovetov - Krasnodar

19.00 Nizhny Novgo - Khimki

Portekiz Premier Lig

22.30 Sporting Lizbon - Benfica

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Afyon - Galatasaray

18.00 Petkim Spor - Yalovaspor

20.30 Darüşşafaka – Merkezefendi Basket


Amerikan Basketbol Ligi NBA

20.00 Miami - Atlanta

22.30 Boston - Brooklyn

01.30 Milwaukee - Chicago

04.00 Phoenix - New Orleans

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.




YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...