Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 17 Nisan Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Granada - Levante
15.00 SD Ponferradina - Lugo
17.00 CF Burgos - I. Eivissa
17.15 Atletico Madrid - Espanyol
19.15 Tenerife - Fuenlabrada
19.15 Huesca - Zaragoza
19.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo
22.00 Sevilla - Real Madrid
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Bundesliga 1&2
14.30 H. Rostock - Jahn Regensburg
14.30 Heidenheim - Erzgebirge Aue
14.30 Werder Bremen - Nürnberg
14.30 Ingolstadt - Paderborn
14.30 Darmstadt 98 - Schalke 04
16.30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih
18.30 Hoffenheim - Greuther Furth
18.30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt
20.30 B. Leverkusen - Leipzig
Fransa Ligue 1
14.00 Nice - Lorient
16.00 Montpellier - Reims
16.00 Metz - Clermont Foo
16.00 Nantes - Angers
16.00 Troyes - Strasbourg
18.05 Lyon - Bordeaux
21.45 Paris Saint Germain - Marsilya
İtalya Serie A
20.00 Napoli - AS Roma
22.00 Atalanta - Hellas Verona
Hollanda Kupası
19.00 PSV - Ajax
Rusya Premier Lig
14.00 Arsenal Tula - FK Rostov
16.30 Sochi - Lokomotiv Moskova
16.30 Krylia Sovetov - Krasnodar
19.00 Nizhny Novgo - Khimki
Portekiz Premier Lig
22.30 Sporting Lizbon - Benfica
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Afyon - Galatasaray
18.00 Petkim Spor - Yalovaspor
20.30 Darüşşafaka – Merkezefendi Basket
Amerikan Basketbol Ligi NBA
20.00 Miami - Atlanta
22.30 Boston - Brooklyn
01.30 Milwaukee - Chicago
04.00 Phoenix - New Orleans
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İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.