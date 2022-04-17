Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 17 Nisan Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Granada - Levante

15.00 SD Ponferradina - Lugo

17.00 CF Burgos - I. Eivissa

17.15 Atletico Madrid - Espanyol

19.15 Tenerife - Fuenlabrada

19.15 Huesca - Zaragoza

19.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo

22.00 Sevilla - Real Madrid

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Bundesliga 1&2

14.30 H. Rostock - Jahn Regensburg

14.30 Heidenheim - Erzgebirge Aue

14.30 Werder Bremen - Nürnberg

14.30 Ingolstadt - Paderborn

14.30 Darmstadt 98 - Schalke 04

16.30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih

18.30 Hoffenheim - Greuther Furth

18.30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt

20.30 B. Leverkusen - Leipzig

Fransa Ligue 1

14.00 Nice - Lorient

16.00 Montpellier - Reims

16.00 Metz - Clermont Foo

16.00 Nantes - Angers

16.00 Troyes - Strasbourg

18.05 Lyon - Bordeaux

21.45 Paris Saint Germain - Marsilya

İtalya Serie A

20.00 Napoli - AS Roma

22.00 Atalanta - Hellas Verona

Hollanda Kupası

19.00 PSV - Ajax

Rusya Premier Lig

14.00 Arsenal Tula - FK Rostov

16.30 Sochi - Lokomotiv Moskova

16.30 Krylia Sovetov - Krasnodar

19.00 Nizhny Novgo - Khimki

Portekiz Premier Lig

22.30 Sporting Lizbon - Benfica

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Afyon - Galatasaray

18.00 Petkim Spor - Yalovaspor

20.30 Darüşşafaka – Merkezefendi Basket





Amerikan Basketbol Ligi NBA

20.00 Miami - Atlanta

22.30 Boston - Brooklyn

01.30 Milwaukee - Chicago

04.00 Phoenix - New Orleans

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











