Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 15 Nisan Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
19.00 Eibar - Las Palmas
22.00 Amorebieta - Mirandes
22.00 Real Sociedad - Real Betis
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İngiltere Championship
14.30 Luton Town - Nottingham Forest
17.00 Birmingham – Coventry
17.00 Bournemouth – Middlesbrough
19.30 Huddersfield – QPR
22.00 Derby County - Fulham
Fransa Ligue 1
22.00 Rennes - Monaco
İtalya Serie A
20.00 Spezia - Inter
22.00 AC Milan - Genoa
Hollanda 1. Lig
21.00 Jong Alkmaar - ADO Den Haag
21.00 Eindhoven - Jong PSV
RUSYA PREMİER LİG
19.30 Dinamo Moskova - Akhmat Grozny
Portekiz Premier Lig
17.30 FC Arouca - Santa Clara
20.00 Famalicao - Gil Vicente
22.30 Vitoria Guimaraes - P. Ferreira
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İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.