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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

15 Nisan 2022, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 15 Nisan Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

19.00 Eibar - Las Palmas

22.00 Amorebieta - Mirandes

22.00 Real Sociedad - Real Betis

MİSLİ.COM'DA CANLI YAYINLANAN MAÇLARA BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

İngiltere Championship

14.30 Luton Town - Nottingham Forest

17.00 Birmingham – Coventry

17.00 Bournemouth – Middlesbrough

19.30 Huddersfield – QPR

22.00 Derby County - Fulham

Fransa Ligue 1

22.00 Rennes - Monaco

İtalya Serie A

20.00 Spezia - Inter

22.00 AC Milan - Genoa

Hollanda 1. Lig

21.00 Jong Alkmaar - ADO Den Haag

21.00 Eindhoven - Jong PSV

RUSYA PREMİER LİG

19.30 Dinamo Moskova - Akhmat Grozny

Portekiz Premier Lig

17.30 FC Arouca - Santa Clara

20.00 Famalicao - Gil Vicente

22.30 Vitoria Guimaraes - P. Ferreira

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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