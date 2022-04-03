Misli.com’da günün şifresiz maç yayınları
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol! İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!
İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
3 Nisan Pazar, günün canlı yayınları için tıklayın
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Athletic Bilbao – Elche
15.00 Cartagena - Real Oviedo
17.00 SD Ponferradina - Las Palmas
17.00 CF Burgos - S.Gijon
17.15 Real Betis - Osasuna
19.15 Huesca – Almeria
19.15 Eibar - Mirandes
19.30 Valencia – Cadiz
19.30 Granada - Vallecano
22.00 Barcelona - Sevilla
Bundesliga 1&2
14.30 Werder Bremen - Sandhausen
14.30 Heidenheim – Nürnberg
14.30 Karlsruhe - F. Düsseldorf
16.30 Augsburg – Wolfsburg
18.30 Monchengladbach - Mainz
Fransa Lig 1&2
14.00 Strasbourg - RC Lens
16.00 Montpellier – Brest
16.00 Troyes – Reims
16.00 Metz – Monaco
16.00 Clermont Foo – Nantes
16.00 St Etienne - Marsilya
18.05 Lyon – Angers
21.45 Paris Saint Germain – Lorient
21.45 AS Nancy - Ajaccio
İtalya Serie A
13.30 Fiorentina – Empoli
16.00 Udinese – Cagliari
16.00 Atalanta - Napoli
19.00 Sampdoria - AS Roma
21.45 Juventus - Inter
Hollanda Eredvisie
13.15 PEC Zwolle - Go Ahead
15.30 Fortuna Sittard – Heracles
15.30 Sparta Rotterdam – Heerenveen
17.45 SC Cambuur - NEC Nijmegen
Rusya Premier Lig
14.00 Krasnodar - Dinamo Moskova
16.30 CSKA Moskova - FC Ural
19.00 Sochi - Zenit
Portekiz Premier Lig
17.30 Maritimo - CD Tondela
20.00 Moreirense - Vitoria Guimaraes
22.30 Sporting Lizbon - P. Ferreira
İspanya Liga ACB
13.30 Fuenlabrada - Bilbao Basket
13.30 Cb Breogan - San Pablo Burgos
18.00 Valencia Basket - Unicaja Malaga
18.00 Andorra - Barcelona
19.30 Tenerife - Real Madrid
21.00 Baskonia - Gran Canaria
02.00 Toronto – Miami
02.00 Oklahoma – Phoenix
04.00 Sacramento - Golden State
04.30 Los Angeles C - New Orleans
Basketbol Süper Ligi
15.30 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka
18.00 Büyükçekmece Basket - Semt77 Yalovaspor
20.15 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
Misli.com Sultanlar Ligi
17.00 Vakıfbank - Kuzeyboru
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.