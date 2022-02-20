Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 20 Şubat Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Fuenlabrada-Alcorcon

16.00 Espanyol-Sevilla

18.00 CF Burgos-Real Oviedo

18.15 Valencia-Barcelona

20.15 S.Gijon-SD Ponferradina

20.15 Huesca-Lugo

20.30 Real Betis-Mallorca

23.00 Almeria-Mirandes

23.00 Atletic Bilbao-Real Sociedad









Bundesliga 1&2

15.30 Saint Pauli-Hannover 96

15.30 F.Düsseldorf-Erzgebirge Aue

15.30 Darmstadt 98-H. Rostock

17.30 Bayern Münih-Greuther Furth

19.30 B. Dortmund-Monchengaldbach

21.30 Hertha Berlin-Leipzig

Fransa Lig 1&2

15.00 Nice-Angers

17.00 Rennes-Troyes

17.00 St. Etinne-Strasbourg

17.00 Lorient-Montepellier

17.00 Reims-Brest

19.05 Bordeaux-Monaco

22.45 Toulouse-Le Havre

22.45 Marsilya-Clermont Foo

İtalya Serie A

14.30 Fiorentina-Atalanta

17.00 Venezia-Genoa

20.00 Inter-Sassuolo

22.45 Udinese-Lazio

Hollanda Eredvisie

14.15 Zwolle-Groningen

16.30 Twente-Go Ahead

16.30 Feyenoord-SC Cambuur

18.45 Utrecht-Vitesse

18.45 PSV-Heerenveen

Portekiz Premier Lig

18.30 Maritimo-Famalico

21.00 Sporting Lizbon-Estoril Praia

23.00 Moreriense-Porto

23.45 CD Tondela-Braga

NBA ALL-STAR

04.00 Lebron’un Takımı-Durant’ın Takımı

Mislicom Sultanlar Ligi

13.00 Vakıfbank-Mert Grup Sigorta

14.00 Fenerbahçe -PTT

15.00 Nilüfer Belediye-Sarıyer Belediye

15.00 Karayolları- Galatasaray

16.00 Bolu Belediye-Türk Hava Yolları

Efeler Ligi

17.30 Fenerbahçe-Ziraat Bankkart

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.