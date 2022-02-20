Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 20 Şubat Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Fuenlabrada-Alcorcon
16.00 Espanyol-Sevilla
18.00 CF Burgos-Real Oviedo
18.15 Valencia-Barcelona
20.15 S.Gijon-SD Ponferradina
20.15 Huesca-Lugo
20.30 Real Betis-Mallorca
23.00 Almeria-Mirandes
23.00 Atletic Bilbao-Real Sociedad
https://www.instagram.com/p/CaJsGxhoJhm/?utm_medium=copy_link
Bundesliga 1&2
15.30 Saint Pauli-Hannover 96
15.30 F.Düsseldorf-Erzgebirge Aue
15.30 Darmstadt 98-H. Rostock
17.30 Bayern Münih-Greuther Furth
19.30 B. Dortmund-Monchengaldbach
21.30 Hertha Berlin-Leipzig
Fransa Lig 1&2
15.00 Nice-Angers
17.00 Rennes-Troyes
17.00 St. Etinne-Strasbourg
17.00 Lorient-Montepellier
17.00 Reims-Brest
19.05 Bordeaux-Monaco
22.45 Toulouse-Le Havre
22.45 Marsilya-Clermont Foo
İtalya Serie A
14.30 Fiorentina-Atalanta
17.00 Venezia-Genoa
20.00 Inter-Sassuolo
22.45 Udinese-Lazio
Hollanda Eredvisie
14.15 Zwolle-Groningen
16.30 Twente-Go Ahead
16.30 Feyenoord-SC Cambuur
18.45 Utrecht-Vitesse
18.45 PSV-Heerenveen
Portekiz Premier Lig
18.30 Maritimo-Famalico
21.00 Sporting Lizbon-Estoril Praia
23.00 Moreriense-Porto
23.45 CD Tondela-Braga
NBA ALL-STAR
04.00 Lebron’un Takımı-Durant’ın Takımı
Mislicom Sultanlar Ligi
13.00 Vakıfbank-Mert Grup Sigorta
14.00 Fenerbahçe -PTT
15.00 Nilüfer Belediye-Sarıyer Belediye
15.00 Karayolları- Galatasaray
16.00 Bolu Belediye-Türk Hava Yolları
Efeler Ligi
17.30 Fenerbahçe-Ziraat Bankkart
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.