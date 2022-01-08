Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 8 Ocak Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Levante-Mallorca

18.00 Cartagena-Huesca

18.00 I. Eivissa-Alcorcon

18.15 Real Sociedad-Celta Vigo

20.15 Real Vallodolid-CF Burgos

20.30 Granada-Barcelona

23.00 Leganes-Real Sociedad B

23.00 Real Madrid-Valencia

Bundesliga 1

17.30 B. Leverkusen-Union Berlin

17.30 Leipzig-Mainz

17.30 Freiburg-Arminia Bielefeld

17.30 Greuther Furth-Stuttgart

17.30 Hoffenheim-Augsburg

20.30 Eintracht Frankfurt-B. Dortmund

Fransa Lig 1&2

17.00 Le Havre-Sochaux

21.00 Pau-Rod.Aveyro

21.00 Valenciennes-Guingamp

21.00 Dijon-Nimes

21.00 SC Bastia-US Quaevillaise-Rouen Metr

21.00 Grenoble-AJ Auxxere

23.00 RC Lens-Rennes

Portekiz Premier Lig

18.30 FC Vizela-Moreirense

21.00 Estoril Praia-Porto

23.30 Boavista-CD Tondela

Türkiye Basketbol Süper Ligi

15.30 Tofaş-Türk Telekom

18.00 Karşıyaka-Petkim Spor

İspanya Liga ACB

21.15 Bilbao Basket-Andorra

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











