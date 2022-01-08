Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 8 Ocak Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Levante-Mallorca
18.00 Cartagena-Huesca
18.00 I. Eivissa-Alcorcon
18.15 Real Sociedad-Celta Vigo
20.15 Real Vallodolid-CF Burgos
20.30 Granada-Barcelona
23.00 Leganes-Real Sociedad B
23.00 Real Madrid-Valencia
Bundesliga 1
17.30 B. Leverkusen-Union Berlin
17.30 Leipzig-Mainz
17.30 Freiburg-Arminia Bielefeld
17.30 Greuther Furth-Stuttgart
17.30 Hoffenheim-Augsburg
20.30 Eintracht Frankfurt-B. Dortmund
Fransa Lig 1&2
17.00 Le Havre-Sochaux
21.00 Pau-Rod.Aveyro
21.00 Valenciennes-Guingamp
21.00 Dijon-Nimes
21.00 SC Bastia-US Quaevillaise-Rouen Metr
21.00 Grenoble-AJ Auxxere
23.00 RC Lens-Rennes
Portekiz Premier Lig
18.30 FC Vizela-Moreirense
21.00 Estoril Praia-Porto
23.30 Boavista-CD Tondela
Türkiye Basketbol Süper Ligi
15.30 Tofaş-Türk Telekom
18.00 Karşıyaka-Petkim Spor
İspanya Liga ACB
21.15 Bilbao Basket-Andorra
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.