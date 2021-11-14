Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 14 Kasım Pazar, günün canlı yayınları
İspanya Liga Segunda
16.00 Amorabieta-Lugo
18.00 Girona-Cartagena
20.15 I.Eivissa-Almeria
20.15 Burgos-SD Ponferradina
20.15 Leganes-Real Oviedo
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Karşıyaka- Beşiktaş
15.30 Tofaş-Gaziantep Basketbol
18.00 Fenerbahçe -Merkezefendi Bld.Denizli
20.15 Galatasaray -Yalovaspor
İspanya Liga ACB
14.30 Bilbao Basket-Obradoiro
14.30 Fuenlabrada-Real Madrid
19.00 Real Betis-Tenerife
20.30 Barcelona-Valencia Basket
22.00 Manresa-Cb Breogan
İtalya Serie A Basketbol
18.00 Brescia-Virtus Bologna
19.00 Fortitudo Bologna-Reyer Venezia
19.30 Derthona Basket-Sassari
20.30 A. Milano-Reggiana Emilia
21.30 Treviso-Cremona
22.45 Trieste-Varese
Amerikan Basketbol Ligi NBA
23.30 Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs
Rusya Superlliga Erkek & Kadın Voleybol
15.00 Lokomotiv Novosibirsk-K Kemerovo
16.00 D. Metar Chelyabinsk(K)-Enisey Krasnoyarsk(K)
17.30 Tulitsa Tula(K)-Vk Lipetsk(K)
İtalya Superlega & İtalya Serie A1 Kadınlar
17.30 Trent Volley-Vera Volley
19.00 Busto Arsizio(K)-Azzurra San Cascia(K)
19.00 Roma Volley Club(K)-Saugel Tea(K)
19.00 Savino Del Bene(K)-Chieri 76(K)
19.00 Cuneo Granda(K)-Imoco Conegliano(K)
20.00 Vibo Valentina-CMC Ravenna
20.00 Civitanova-Modena
21.30 Vol Bergamo(K)-Agil Volley Novara(K)
22.30 GAS Sales Piecenza-TOP Volley Latina
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!