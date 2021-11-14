Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 14 Kasım Pazar, günün canlı yayınları

İspanya Liga Segunda

16.00 Amorabieta-Lugo

18.00 Girona-Cartagena

20.15 I.Eivissa-Almeria

20.15 Burgos-SD Ponferradina

20.15 Leganes-Real Oviedo

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Karşıyaka- Beşiktaş

15.30 Tofaş-Gaziantep Basketbol

18.00 Fenerbahçe -Merkezefendi Bld.Denizli

20.15 Galatasaray -Yalovaspor

İspanya Liga ACB

14.30 Bilbao Basket-Obradoiro

14.30 Fuenlabrada-Real Madrid

19.00 Real Betis-Tenerife

20.30 Barcelona-Valencia Basket

22.00 Manresa-Cb Breogan

İtalya Serie A Basketbol

18.00 Brescia-Virtus Bologna

19.00 Fortitudo Bologna-Reyer Venezia

19.30 Derthona Basket-Sassari

20.30 A. Milano-Reggiana Emilia

21.30 Treviso-Cremona

22.45 Trieste-Varese

Amerikan Basketbol Ligi NBA

23.30 Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs

Rusya Superlliga Erkek & Kadın Voleybol

15.00 Lokomotiv Novosibirsk-K Kemerovo

16.00 D. Metar Chelyabinsk(K)-Enisey Krasnoyarsk(K)

17.30 Tulitsa Tula(K)-Vk Lipetsk(K)

İtalya Superlega & İtalya Serie A1 Kadınlar

17.30 Trent Volley-Vera Volley

19.00 Busto Arsizio(K)-Azzurra San Cascia(K)

19.00 Roma Volley Club(K)-Saugel Tea(K)

19.00 Savino Del Bene(K)-Chieri 76(K)

19.00 Cuneo Granda(K)-Imoco Conegliano(K)

20.00 Vibo Valentina-CMC Ravenna

20.00 Civitanova-Modena

21.30 Vol Bergamo(K)-Agil Volley Novara(K)

22.30 GAS Sales Piecenza-TOP Volley Latina

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











