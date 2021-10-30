Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

GÜNÜN CANLI MAÇLARINI İZLEMEK VE BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

İşte 30 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Elche-Real Madrid

17.00 Huesca-Amorebiata

17.15 Sevilla-Osasuna

19.15 Lugo-S.Gijon

19.30 Valencia-Villareal

22.00 Barcelona-Alaves

22.00 Cartagena-SD Ponferradina

Bundesliga 1&2

14.30 Dynamo Dresden-Sandhausen

14.30 Hannover 96-Erzgebirge Aue

14.30 Werder Bremen-Saint Pauli

16.30 Union Berlin-Bayern Münih

16.30 Arminia Bielfeld-Mainz

16.30 B. Dortmund-Köln

16.30 Freiburg-Greuther Furth

16.30 B.Leverkusen-Wolfsburg

19.30 Eintracht Frankfurt-Leipzig

21.30 Hamburg-Holstein Kiel

Fransa Ligue 1

18.00 Metz-St.Ettienne

22.00 Lyon-RC Lens

İtalya Serie A

16.00 Atalanta-Lazio

19.00 Hellas Verona-Juventus

21.45 Torino-Sampdoria

Hollanda Eredivisie

17.30 PSV-Twente

19.45 Heracles-Ajax

21.00 Heerenveen-Vitesse

22.00 AZ Alkmaar-Zwolle

Rusya Premier Lig

14.00 Rubin Kazan-CSKA Moskova

16.30 Spartak Moskova-FK Rostov

19.00 Krasnodar-Krylia Sovetov

19.00 Nizhny Novgo-Lokomotiv Moskova

Portekiz Premier Lig

19.00 Porto-Boavista

21.00 Estoril Praia-Benfica

23.15 Sporting Lizbon-Vitoria Guimaraes

İspanya Liga ACB

19.00 Andorra-Unicaja Malaga

19.00 Obradoiro-Tenerife

21.45 Gran Canaria-Zaragoza

21.45 Joventut Badalona-San Pablo Burgos

İtalya SERİA A Basketbol

20.30 Brindisi-Reyer Venezia

21.00 Derthona Basket-Virtus Bologna

21.30 Trieste-Bologna

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











