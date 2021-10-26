Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 26 Ekim Salı günün canlı yayınları
İspanya La Liga
20:00 Alaves – Elche
22:00 Espanyol – Athletic Bilbao
22:30 Villarreal – Cadiz
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İtalya Serie A
19:30 Venezia – Salernitana
19:30 Spezia – Genoa
21:45 AC Milan – Torino
İngiltere Lig Kupası
21:45 Chelsea – Southampton
21:45 QPR – Sunderland
21:45 Arsenal – Leeds United
Almanya Kupası
19:30 Hoffenheim – Holstein Kiel
19:30 Babelberg – Leipzig
19:30 Preussen Munster – Hertha Berlin
19:30 1860 Münih – Schalke 04
21:00 Dortmund – Ingolstadt
21:45 Osnabruck – Freiburg
21:45 Nürnberg – Hamburg
21:00 Mainz – Arminia Bielefeld
Hollanda Kupası
22:00 NAC Breda – VVV Venlo
Portekiz Lig Kupası
21:00 Santa Clara – Porto
23:15 Sporting Lizbon – Famalicao
Euroleague
20:00 AS Monaco – Kızıl Yıldız
20:45 Fenerbahçe – Barcelona
21:00 Olympiacos – Alba Berlin
21:05 Maccabi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
21:45 Bayern Münih – A. Milano
02:30 New York – Philadelphia
03:00 Oklahoma – Golden State
03:30 Dallas – Houston
03:30 San Antonio – Los Angeles Lakers
05:00 Utah - Denver
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!