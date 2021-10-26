Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 26 Ekim Salı günün canlı yayınları

İspanya La Liga

20:00 Alaves – Elche

22:00 Espanyol – Athletic Bilbao

22:30 Villarreal – Cadiz

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İtalya Serie A

19:30 Venezia – Salernitana

19:30 Spezia – Genoa

21:45 AC Milan – Torino

İngiltere Lig Kupası

21:45 Chelsea – Southampton

21:45 QPR – Sunderland

21:45 Arsenal – Leeds United

Almanya Kupası

19:30 Hoffenheim – Holstein Kiel

19:30 Babelberg – Leipzig

19:30 Preussen Munster – Hertha Berlin

19:30 1860 Münih – Schalke 04

21:00 Dortmund – Ingolstadt

21:45 Osnabruck – Freiburg

21:45 Nürnberg – Hamburg

21:00 Mainz – Arminia Bielefeld

Hollanda Kupası

22:00 NAC Breda – VVV Venlo

Portekiz Lig Kupası

21:00 Santa Clara – Porto

23:15 Sporting Lizbon – Famalicao

Euroleague

20:00 AS Monaco – Kızıl Yıldız

20:45 Fenerbahçe – Barcelona

21:00 Olympiacos – Alba Berlin

21:05 Maccabi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas

21:45 Bayern Münih – A. Milano

NBA

02:30 New York – Philadelphia

03:00 Oklahoma – Golden State

03:30 Dallas – Houston

03:30 San Antonio – Los Angeles Lakers

05:00 Utah - Denver

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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