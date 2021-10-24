Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 24 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Sevilla-Levante
15.00 Mirandes-Almeria
15.00 Amorebiata-Real Sociedad B
17.15 Barcelona-Real Madrid
19.15 SD Ponferradina-Real Oviedo
19.15 CF Burgos-Huesca
19.30 Real Betis-Vallecano
22.00 Las Palmas-Alcoron
22.00 Atletico Madrid-Real Sociedad
Bundesliga 1&2
14.30 Saint Pauli-H.Rostock
14.30 Jahn Regensburg-Hannover 96
14.30 Sandhausen-Werder Bremen
16.30 Köln-B.Leverkusen
18.30 Stuttgart-Union Berlin
20.30 Bochum-Eintracht Frankfurt
Fransa Ligue 1
14.00 Nice-Lyon
16.00 RC Lens-Metz
16.00 Lorient-Bordeaux
16.00 Rennes-Strasbourg
16.00 Reims-Troyes
18.00 Monaco-Montpellier
21.45 Marsilya-Paris Saint Germain
İtalya Serie A
13.30 Atalanta-Udinese
16.00 Fiorentina-Cagliari
16.00 Hellas Verona-Lazio
19.00 AS Roma-Napoli
21.45 Inter-Juventus
Hollanda Eredivisie
13.15 Twente-NEC Nijmegen
15.30 SC Cambuur-Feyenoord
15.30 Vitesse-Go Ahead
17.45 Ajax-PSV
21.00 Groningen-AZ Alkmaar
Portekiz Premier Lig
17.30 P.Ferreira-FC Arouca
20.00 FC Vizela-Benfica
22.30 Portimonense-Estoril Praia
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ufa-Rubin Kazan
16.30 Akhmat Grozny-FC Ural
19.00 Zenit-Spartak Moskova
İspanya Liga ACB
13.30 Fuenlabrada-Manresa
13.30 Real Madrid-Gran Canaria
18.00 Bilbao Basket-San Pablo Burgos
19.30 Unicaja Malaga-Barcelona
21.00 UCAM Murcia-Baskonia
İtalya SERİA A Basketbol
13.00 Napoli Basket-Virtus bologna
18.30 Aquila Basket Trento-Treviso
19.30 Trieste-Derthona Basket
21.00 Varese-Reggiana Emilia
21.45 Sassari-Brescia
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!