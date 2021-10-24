Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 24 Ekim Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Sevilla-Levante

15.00 Mirandes-Almeria

15.00 Amorebiata-Real Sociedad B

17.15 Barcelona-Real Madrid

19.15 SD Ponferradina-Real Oviedo

19.15 CF Burgos-Huesca

19.30 Real Betis-Vallecano

22.00 Las Palmas-Alcoron

22.00 Atletico Madrid-Real Sociedad

Bundesliga 1&2

14.30 Saint Pauli-H.Rostock

14.30 Jahn Regensburg-Hannover 96

14.30 Sandhausen-Werder Bremen

16.30 Köln-B.Leverkusen

18.30 Stuttgart-Union Berlin

20.30 Bochum-Eintracht Frankfurt

Fransa Ligue 1

14.00 Nice-Lyon

16.00 RC Lens-Metz

16.00 Lorient-Bordeaux

16.00 Rennes-Strasbourg

16.00 Reims-Troyes

18.00 Monaco-Montpellier

21.45 Marsilya-Paris Saint Germain

İtalya Serie A

13.30 Atalanta-Udinese

16.00 Fiorentina-Cagliari

16.00 Hellas Verona-Lazio

19.00 AS Roma-Napoli

21.45 Inter-Juventus

Hollanda Eredivisie

13.15 Twente-NEC Nijmegen

15.30 SC Cambuur-Feyenoord

15.30 Vitesse-Go Ahead

17.45 Ajax-PSV

21.00 Groningen-AZ Alkmaar

Portekiz Premier Lig

17.30 P.Ferreira-FC Arouca

20.00 FC Vizela-Benfica

22.30 Portimonense-Estoril Praia

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ufa-Rubin Kazan

16.30 Akhmat Grozny-FC Ural

19.00 Zenit-Spartak Moskova

İspanya Liga ACB

13.30 Fuenlabrada-Manresa

13.30 Real Madrid-Gran Canaria

18.00 Bilbao Basket-San Pablo Burgos

19.30 Unicaja Malaga-Barcelona

21.00 UCAM Murcia-Baskonia

İtalya SERİA A Basketbol

13.00 Napoli Basket-Virtus bologna

18.30 Aquila Basket Trento-Treviso

19.30 Trieste-Derthona Basket

21.00 Varese-Reggiana Emilia

21.45 Sassari-Brescia

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!