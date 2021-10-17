Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 17 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 I.Eivissa-Mirandes
15.00 Vallecano-Eche
17.00 Leganes-Real Vallodolid
17.15 Celta Vigo-Sevilla
19.15 Real Sociedad B-Real Oviedo
19.15 CF Burgos-Lugo
19.30 Villareal-Osasuna
22.00 Barcelona-Valencia
22.00 SD Ponferradina-Fuenlabrada
Bundesliga 1&2
14.30 Darmstadt 98-Werder Bremen
14.30 H.Rostock-Sandhausen
14.30 Dynamo Dresden-Nürnberg
16.30 B. Leverekusen-Bayern Münih
18.30 Augsburg-Arminia Bielfeld
Fransa Ligue 1
14.00 Troyes-Nice
16.00 Metz-Rennes
16.00 Bordeaux-Nantes
16.00 Strasbourg-St.Etienne
16.00 Brest-Reims
18.00 Montpellier-RC Lens
21.45 Marsilya-Lorient
21.45 Nimes-Ajaccio
İtalya Serie A
13.30 Cagliari-Sampdoria
16.00 Genoa-Sassuolo
16.00 Empoli-Atalanta
16.00 Udinese-Bologna
19.00 Napoli-Torino
21.45 Juventus-AS Roma
Hollanda Eredivisie
13.15 AZ Alkmaar-Utrecht
15.30 Sparta Rotterdam-Groningen
15.30 NEC Nijmegen-Vitesse
17.45 Twente-Willem II
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ural-CSKA Moskova
16.30 Khimki-Akhmat-Grozny
16.30 Krylia Sovetov-Nizhny Novgo
19.00 Krasnodar-FC Ufa
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Merkezefendi Bld. Denizli-Yalovaspor
15.30 Tofaş-Petkim Spor
18.00 Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol
İspanya Liga ACB
13.30 Bilbao Basket-Fuenlabrada
14.00 Gran Canaria-Real Betis
18.00 Cb Breogan-Real Madrid
19.30 Baskonia-Tenerife
İtalya SERİA A Basketbol
13.00 Treviso-Sassari
17.30 VL Pesaro-Derthona Basket
18.30 Brescia-Napoli Baasket
19.30 Cremona-Varese
21.45 A. Milano-Reyer Venezia
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!