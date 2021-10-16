Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 16 Ekim Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

17.00 Girona-Huesca

17.00 Amorobieta-Cartagena

19.15 Las Palmas-Teneriffa

19.30 Levante-Getafe

21.30 Malaga CF-Zaragoza

22.00 S.Gijon-Alcorcon

22.00 Real Sociedad-Mallorca

Bundesliga 1&2

14.30 Ingolstadt-Holstein Kiel

14.30 Karlsruhe-Erzgebirge Aue

14.30 Heidenheim-Saint Pauli

16.30 Greuther Furth-Bochum

16.30 B.Dortmund-Mainz

16.30 Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin

16.30 Freiburg-Leipzig

16.30 Union Berlin-Wolfsburg

19.30 Monchengladbach-Stuttgart

21.30 Hamburg-F.Düsseldorf

Fransa Ligue 1

16.00 Toulouse-AJ Auxerre

18.00 Clermont Foo-Lille

20.00 Rod. Aveyro-Sochaux

20.00 Pau-Paris

20.00 Valenciennes-Dunkerque

20.00 Caen-Le Havre

20.00 SC Bastia-Grenoble

20.00 AS Nancy-Guingamp

20.00 Dijon-Amiens

22.00 Lyon-Monaco

İtalya Serie A

16.00 Spezia-Salernitana

19.00 Lazio-İnter

21.45 AC Milan-Hellas Verona

Hollanda Eredivisie

17.30 Feyennord-Waalwijk

19.45 Heerenveen-Ajax

19.45 Go Ahead-Heracles

22.00 Fortuna Sittard-SC Cambuur

22.00 PSV-Zwolle

Rusya Premier Lig

14.00 Arsenal Tula-Zenit

16.30 Rubin Kazan-Lokomotiv Moskova

19.00 Spartak Moskova-Dinamo Moskova

19.00 Sochi-FK Rostov

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş -Gaziantep Basketbol

15.30 Karşıyaka- Bursaspor

18.00 Galatasaray -Bahçeşehir Koleji

20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka

İspanya Liga ACB

19.00 Joventut Badolona-Andorra

19.00 Obrodoiro-UCAM Murcia

21.45 Manresa-Unicaja Malaga

21.45 San Pablo Burgos-Valencia Basket

İtalya SERİA A Basketbol

19.00 Reggiana Emilia-Aquila Basket Trento

21.00 Virtus Bologna-Trieste

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











