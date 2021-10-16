Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları tıklayın!
İşte 16 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
17.00 Girona-Huesca
17.00 Amorobieta-Cartagena
19.15 Las Palmas-Teneriffa
19.30 Levante-Getafe
21.30 Malaga CF-Zaragoza
22.00 S.Gijon-Alcorcon
22.00 Real Sociedad-Mallorca
Bundesliga 1&2
14.30 Ingolstadt-Holstein Kiel
14.30 Karlsruhe-Erzgebirge Aue
14.30 Heidenheim-Saint Pauli
16.30 Greuther Furth-Bochum
16.30 B.Dortmund-Mainz
16.30 Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin
16.30 Freiburg-Leipzig
16.30 Union Berlin-Wolfsburg
19.30 Monchengladbach-Stuttgart
21.30 Hamburg-F.Düsseldorf
Fransa Ligue 1
16.00 Toulouse-AJ Auxerre
18.00 Clermont Foo-Lille
20.00 Rod. Aveyro-Sochaux
20.00 Pau-Paris
20.00 Valenciennes-Dunkerque
20.00 Caen-Le Havre
20.00 SC Bastia-Grenoble
20.00 AS Nancy-Guingamp
20.00 Dijon-Amiens
22.00 Lyon-Monaco
İtalya Serie A
16.00 Spezia-Salernitana
19.00 Lazio-İnter
21.45 AC Milan-Hellas Verona
Hollanda Eredivisie
17.30 Feyennord-Waalwijk
19.45 Heerenveen-Ajax
19.45 Go Ahead-Heracles
22.00 Fortuna Sittard-SC Cambuur
22.00 PSV-Zwolle
Rusya Premier Lig
14.00 Arsenal Tula-Zenit
16.30 Rubin Kazan-Lokomotiv Moskova
19.00 Spartak Moskova-Dinamo Moskova
19.00 Sochi-FK Rostov
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş -Gaziantep Basketbol
15.30 Karşıyaka- Bursaspor
18.00 Galatasaray -Bahçeşehir Koleji
20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka
İspanya Liga ACB
19.00 Joventut Badolona-Andorra
19.00 Obrodoiro-UCAM Murcia
21.45 Manresa-Unicaja Malaga
21.45 San Pablo Burgos-Valencia Basket
İtalya SERİA A Basketbol
19.00 Reggiana Emilia-Aquila Basket Trento
21.00 Virtus Bologna-Trieste
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!