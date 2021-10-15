Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
CANLI YAYIN MAÇ LİSTESİNDE YER ALAN MAÇLARI İZLEMEK VE BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları
Bundesliga 1&2
21:30 Hoffenheim – Köln
19:30 Hannover 96 – Schalke 04
19:30 Paderborn – Jahn Regensburg
Fransa Ligue 1
22:00 PSG – Angers
İtalya Serie A
21:45 Cagliari – Venezia
İngiltere Championship
22:00 West Bromwich – Birmingham
İspanya Liga Segunda
22:00 Eibar – Almeria
Hollanda 1. Lig
21:00 NAC Breda – Jong Alkmaar
21:00 Roda – Jong PSV
21:00 Jong Ajax – Jong Utrecht
21:00 Helmond – ADO Den Haag
21:00 Graafschap – Eindhoven
Euroleague
20:00 AS Monaco – Barcelona
20:00 CSKA Moskova – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas
21:30 A. Milano – Anadolu Efes
22:00 Real Madrid – Panathinaikos
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!