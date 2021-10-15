Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları

Bundesliga 1&2

21:30 Hoffenheim – Köln

19:30 Hannover 96 – Schalke 04

19:30 Paderborn – Jahn Regensburg

Fransa Ligue 1

22:00 PSG – Angers

İtalya Serie A

21:45 Cagliari – Venezia





İngiltere Championship

22:00 West Bromwich – Birmingham

İspanya Liga Segunda

22:00 Eibar – Almeria

Hollanda 1. Lig

21:00 NAC Breda – Jong Alkmaar

21:00 Roda – Jong PSV

21:00 Jong Ajax – Jong Utrecht

21:00 Helmond – ADO Den Haag

21:00 Graafschap – Eindhoven

Euroleague

20:00 AS Monaco – Barcelona

20:00 CSKA Moskova – Kızıl Yıldız

21:00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas

21:30 A. Milano – Anadolu Efes

22:00 Real Madrid – Panathinaikos

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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