Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 18 Eylül Cumartesi, günün canlı yayınları
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İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Vallecano – Getafe
17.00 Ibiza – Real Oviedo
17.15 Atletico Madrid – Athletic Bilbao
19.15 Zaragoza – Real Sociedad B
19.15 Leganes - Amorebeita
19.30 Elche – Levante
21.30 Girona -Real Valladolid -
22.00 Alaves - Osasuna
Bundesliga 1&2
14.30 Sandhausen - Heidenheim
14.30 Holstein Kiel – Hannover 96
14.30 Fortuna Dusseldorf – Jahn Regensburg
16.30 Augsburg – Monchengladbach
16.30 Mainz - Freiburg
16.30 Arminia Bielefeld - Hoffenheim
16.30 Bayern Münih – Bochum
19.30 Köln – Leipzig
21.30 Werder Bremen - Hamburg
Fransa Ligue 1 & 2
16.00 Toulouse - Grenoble
16.00 Sochaux – Paris
18.00 Lens – Lille
20.00 Dijon – Dunkerque
20.00 Rodez – Ajaccio
20.00 Niort - Guingamp
20.00 Pau - Valenciennes
20.00 Quevilly - Auxerre
20.00 Nancy – Le Havre
20.00 Nimes - Amiens
20.00 Bastia – Caen
22.00 St. Etienne - Bordeaux
İtalya Serie A
16.00 Genoa - Fiorentina
19.00 Inter - Bologna
21.45 Salernitana - Atalanta
Hollanda Eredivisie
17.30 Heerenveen – Fortuna Sittard
19.45 Willem II - Groningen
21.00 Ajax - Cambuur
22.00 Utrecht – Waalwijk
Rusya Premier Lig
14.00 Ufa - Khimki
16.30 Krylia Sovetov - Rostov
19.00 Akhmat Grozny - Krasnodar
Portekiz Premier Lig
17.30 Famalicao – Maritimo
20.00 Belenenses – Gil Vicente
22.30 Arouca - Guimaraes
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!