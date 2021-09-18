Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 18 Eylül Cumartesi, günün canlı yayınları

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İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Vallecano – Getafe

17.00 Ibiza – Real Oviedo

17.15 Atletico Madrid – Athletic Bilbao

19.15 Zaragoza – Real Sociedad B

19.15 Leganes - Amorebeita

19.30 Elche – Levante

21.30 Girona -Real Valladolid -

22.00 Alaves - Osasuna

Bundesliga 1&2

14.30 Sandhausen - Heidenheim

14.30 Holstein Kiel – Hannover 96

14.30 Fortuna Dusseldorf – Jahn Regensburg

16.30 Augsburg – Monchengladbach

16.30 Mainz - Freiburg

16.30 Arminia Bielefeld - Hoffenheim

16.30 Bayern Münih – Bochum

19.30 Köln – Leipzig

21.30 Werder Bremen - Hamburg

Fransa Ligue 1 & 2

16.00 Toulouse - Grenoble

16.00 Sochaux – Paris

18.00 Lens – Lille

20.00 Dijon – Dunkerque

20.00 Rodez – Ajaccio

20.00 Niort - Guingamp

20.00 Pau - Valenciennes

20.00 Quevilly - Auxerre

20.00 Nancy – Le Havre

20.00 Nimes - Amiens

20.00 Bastia – Caen

22.00 St. Etienne - Bordeaux

İtalya Serie A

16.00 Genoa - Fiorentina

19.00 Inter - Bologna

21.45 Salernitana - Atalanta

Hollanda Eredivisie

17.30 Heerenveen – Fortuna Sittard

19.45 Willem II - Groningen

21.00 Ajax - Cambuur

22.00 Utrecht – Waalwijk

Rusya Premier Lig

14.00 Ufa - Khimki

16.30 Krylia Sovetov - Rostov

19.00 Akhmat Grozny - Krasnodar

Portekiz Premier Lig

17.30 Famalicao – Maritimo

20.00 Belenenses – Gil Vicente

22.30 Arouca - Guimaraes

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!











