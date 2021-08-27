Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 27 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
21.00 Mallorca – Espanyol
21.00 Las Palmas – Huesca
23.00 Malaga - Alcorcon
23.15 Valencia - Alaves
Bundesliga 1&2
19.30 Sandhausen - Ingolstadt
19.30 Nürnberg - Karlsruhe
21.30 Borussia Dortmund – Hoffenheim
Fransa Ligue 1
22.00 Nantes – Lyon
İtalya Serie A
19.30 Udinese - Venezia
21.45 Hellas Verona – Inter
Hollanda Eredivisie & Eerste Divisie
21.00 Fortuna Sittard – Waalwijk
21.00 Helmond – Jong PSV
21.00 Venlo – Jong Alkmaar
21.00 Jong Utrecht – Telstar
21.00 Jong Ajax - Excelsior
Portekiz Premier Lig
21.00 Belenenses - Moreirense
23.15 Estoril Praia - Maritimo
Danimarka Ligi
20.00 Aalborg - Nordsjaelland
İspanya ve Almanya’da 3. Hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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