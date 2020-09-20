Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade...Türkiye 2. ve 3. Lig YALNIZCA Mislii.com uygulamasından canlı izle! Fransa Ligue 1, La Liga, Portekiz Liga NOS, Rusya Premier Lig ve NBA başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Meksika Primera Lig ile keyfine keyif kat.

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

14:00 Nice - Paris Saint Germain FC

14:00 FC Ufa - CSKA Moskova

14:30 Heidenheim – Braunschweig

14:30 Greuther Furth – Osnabruck

14:30 Holstein Kiel – Paderborn

15:00 Mardin BŞB – Tokatspor

15:30 Ankara Demirspor – Şanlıurfaspor

15:30 Etimesgut Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

15:30 GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor

15:30 1922 Konyaspor – Sakaryaspor

15:30 Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor

16:00 Sancaktepe Futbol Kulubü - Hekimoğlu Trabzon

16:00 İnegölspor - Zonguldak Kömürspor

16:00 Kırklarelispor - Sivas Belediyespor

16:00 Manisaspor - Diyarbakırspor A.Ş.

19:00 Kocaelispor – Sarıyer

19:00 Amed Sportif - Anagold 24 Erzincanspor

16:30 RB Leipzig – Mainz

19:00 Wolfsburg – Bayer Leverkusen

22:00 Real Sociedad – Real Madrid

NBA Konferans Finallerinde heyecan ise tüm hızıyla devam ediyor. 02:30’da start alacak maçta Los Angeles Lakers, Denver’a karşı seride 1-0 önde!

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