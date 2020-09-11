Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Fransa Ligue 1, La Liga, Portekiz Liga NOS, Rusya Premier Lig ve NBA başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Meksika Primera Lig ile keyfine keyif kat.

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

19:30 Rapid Wien – Admira Wacker

21:30 LASK Linz – Avusturya Wien

22:00 Bordeaux – Lyon

01:30 LA Clippers – Denver

03:30 Necaxa – Guadalajara

04:00 Toronto – Boston

04:30 Juarez - Puebla

Fransa Ligue 1’de yeni haftanın heyecanı Bordeux – Lyon maçıyla başlıyor.

Avusturya Bundesliga’da Rapid Wien – Admira Wacker ile LASK – Avusturya Wien maçlarıyla canlı izle keyfi devam edecek.

NBA Play-off serilerindeki heyecan ise tüm hızıyla devam ediyor. 01:30’da start alacak maçlar sabaha kadar ara vermeden tüm hızıyla devam edecek.

Gece futbol bülteninde ise Meksika Ligi maçları canlı bahis ve canlı izle seçenekleriyle sizi bekliyor.

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