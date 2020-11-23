Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Kayserispor karşılaşmasında Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi olarak göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Analizi

Galatasaray’da sakatlıkların yanına covid vakaları da eklenince rotasyon daralmaya başladı. Milli ara öncesinde son 3 maçı kazanan Galatasaray, performans olarak da çok iyi seviyede değildi. Kayserispor’da kötü gidişatın ardından Samet Aybaba göreve geldi. Konuk ekipte en büyük handikap Henrique’nin cezası. Zaten skor üretmekte zorlanan bir ekip olduklarından, Galatasaray’a karşı da cesur oynayamazlar. Galatasaray net favori olsa da Sarı Kırmızılılar’daki bazı isimlerin belirsizliği ve düşük tempolu oyundan ötürü yüksek skor beklemiyorum. 3.5 altı seçimine yöneleceğim.

Menemenspor – Altay: Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan maçı Menemenspor – Altay karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %47’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Menemen tek galibiyetin geriden gelip Bursa karşısında 2-1’lik skorla almıştı. Bolu’dan 0-0’la döndüler ve Milli ara öncesi Adanaspor deplasmanına Kovid-19 vakaları nedeniyle çıkamadılar. Teknik direktör Cenk Laleci ve 18 ismin testleri pozitifti, 17 kişi negatife döndü. Altay’ın bir süre önce yaşadığı lige dönüş sıkıntısını hissedeceklerdir. Altay Kovid-19 vakaları nedeniyle Giresun ve Tuzla maçlarına çıkamamıştı. Dönüşü içerideki Balıkesir mağlubiyetiyle yaptılar. Milli ara toparlanmaları için fırsat oldu. Teknik direktör Yücel İldiz virüs öncesindeki havayı yakalamak üzere olduklarını belirtip takımda işlerin yolunda gittiği mesajını verdi. Derbide Altay’a oynanır.

Wolverhampton – Southampton: Maç Sonucu 1

İngiltere Premier Lig’de haftanın kapanışında Wolverhampton ile Southampton karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü ev sahibinin galibiyetine oynuyor. Karşılaşmada öne çıkan diğer bahislerde ise 2.5 gol üzeri seçeneği göze çarpıyor.

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Wolves’ın savunmacı yönünün istikrarı sürüyor ancak oyun olarak hücum açısından bu sezon hem daha çok alternatife hem de anlayışa sahipler. İleri uç hareketliliği arttı. Soton zaten liderin sadece 2 puan gerisinde konumlanarak bu sezonki çok iyi performansının hak ettiği yerinde. Haftanın kapanışı keyifli ve fevkalade güzel oranıyla üst olmaya yakın.