Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Spezia - Juventus: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Serie A karşılaşması Spezia - Juventus oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü Juventus galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Juventus için sezon garip bir şekilde başladı. Son 5 maçlık periyotta sadece Dinamo Kiev’i yendiler. Kasım ayının ilk haftasında 3 deplasman yapacak olan Juve’nin bu süreçte dikkatli olması lazım. Spezia kolay gol yiyen bir ekip. Juve’nin bu kez kazanacağını düşünüyorum.

Konyaspor - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Konyaspor - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i konuk ekip kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

PSG karşısında oynadığı futbolla alkışı ve saygıyı fazlası ile hak etti Başakşehir. Gerçekten Fransız devi karşısında çok iyi oynadılar ve son vuruşlarda etkili olabilseler puan ya da puan alabilecekleri bir 90 dakikayı geride bıraktılar. Başakşehir’in oyun kalitesi, kanat organizasyonları, hücum geçişleri başarılı düzeyde. Yorgun olsalar da Konya deplasmanında kazanıp moral bulacaklardır.

Rizespor – Kayserispor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi’nde Çaykur Rizespor - Kayserispor mücadelesinde Misli.com üyelerinin %29’u mücadelenin Rizespor kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Ankaragücü sonrası Sivasspor’u da deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor, yükselişte. Remy, attığı gollerle takımı sırtlıyor. Remy dışında hücum hattında Boldrin, Skoda, Fernando gibi önemli silahlara sahipler. Sakatlıkları nedeniyle geçen hafta oynayamayan Tunay ve Fernando’nun durumları maç saati netleşecek. Kayserispor, geçen haftayı bay geçti. Kart cezalısı Sapunaru görev alamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen Attamah takıma döndü. İki takımda da skoru değiştirebilecek isimler var. Karşılıklı goller izleriz.